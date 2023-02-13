Ali Babacan'ın korumaları tekmelerle saldırmıştı! Depremzede Murat Sevilir'e ulaştık: "Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım"

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,7'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız yaşamını yitirdi.
Felaket sonrası devlet ve millet el ele verip yaralarını sarmaya çalışırken; bölgeden gelen ve yürütülen çalışmalara gölge düşüren tatsız haberler can sıktı.
BABACAN'IN KORUMALARI YAKINLARINI YİTİREN DEPREMZEDEYE TEKMELERLE SALDIRDI
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan felaketin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 'Devlet yok' deyince tansiyon bir anda yükseldi. Bölgede bulunan Murat Sevilir isimli depremzede bu sözlere tepki gösterince Babacan'ın korumaları tarafından tekmeli saldırıya uğradı.
Sevilir'in yakınlarını yitiren bir depremzede olduğu öğrenilirken atılan tekmeler sonucu karnında ve bacaklarında ayak izleri olduğu gözlemlendi.
Gelişme üzerine takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, Ali Babacan'ın korumalarının saldırısına uğrayan Kahramanmaraşlı Murat Sevilir'e ulaştı. Olayın detaylarını birinci ağızdan dinledi.
"NASIL DEVLET YOK? İNSANIN KÖR OLMASI LAZIM"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın enkaz alanında siyaset yaptığını dile getiren Sevilir, "Babacan "Devlet yok" deyince benim canım sıkıldı. Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım. İş makinasından konuşamıyorsun. Görmüyor musun her şey burada! İçişleri Bakanı burada. Hepsi burada... Her yer devlet burada" ifadelerini kullandı.