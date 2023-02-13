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    • 13.02.2023 21:47
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    Ali Babacan'ın korumaları tekmelerle saldırmıştı! Depremzede Murat Sevilir'e ulaştık: "Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım"

    Takvim.com.tr, DEVA Partisi Ali Babacan'ın korumaları tarafından saldırıya uğrayan depremzede Murat Sevilir'e ulaştı. Babacan'ın enkaz alanında siyaset yaptığını dile getiren Sevilir, "Devlet yok" denince benim canım sıkıldı. Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım" ifadelerini kullandı. Verdiği tepki sonrası Ali Babacan'ın korumaları tarafından tekmeli saldırıya uğrayan depremzede çarpıcı bir detayı da aktardı. Kendisine saldıran DEVA Partilileri daha önceden Ankara'ya kongreye götürdüğünü söyleyen Murat Sevilir, "Ben taşımacıyım. Korumaların hepsi tanıdığı halde bana bunu yaptılar. Bunun yanı sıra bir sürü arkadaşlar var, şahitlerim var" dedi.

    takvim.com.tr
    Ahmet Zeren
    Özel haber
    Babacan’ın korumaları saldırmıştı! Ulaştık...

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,7'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız yaşamını yitirdi.

    Felaket sonrası devlet ve millet el ele verip yaralarını sarmaya çalışırken; bölgeden gelen ve yürütülen çalışmalara gölge düşüren tatsız haberler can sıktı.



    BABACAN'IN KORUMALARI YAKINLARINI YİTİREN DEPREMZEDEYE TEKMELERLE SALDIRDI
    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan felaketin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 'Devlet yok' deyince tansiyon bir anda yükseldi. Bölgede bulunan Murat Sevilir isimli depremzede bu sözlere tepki gösterince Babacan'ın korumaları tarafından tekmeli saldırıya uğradı.

    Sevilir'in yakınlarını yitiren bir depremzede olduğu öğrenilirken atılan tekmeler sonucu karnında ve bacaklarında ayak izleri olduğu gözlemlendi.



    Gelişme üzerine takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, Ali Babacan'ın korumalarının saldırısına uğrayan KahramanmaraşMurat Sevilir'e ulaştı. Olayın detaylarını birinci ağızdan dinledi.

    "NASIL DEVLET YOK? İNSANIN KÖR OLMASI LAZIM"
    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın enkaz alanında siyaset yaptığını dile getiren Sevilir, "Babacan "Devlet yok" deyince benim canım sıkıldı. Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım. İş makinasından konuşamıyorsun. Görmüyor musun her şey burada! İçişleri Bakanı burada. Hepsi burada... Her yer devlet burada" ifadelerini kullandı.



        "BANA TEKME VURDULAR"
        Bu tepki karşısında Ali Babacan'ın alanı terk ettiğini dile getiren mağdur depremzede Murat Sevilir, "Öyle deyince konuşmayı terk etti. O arada bana tekme vurdular. 15-20 dakika sonra geri döndü. "Başkanım bu sana yakışmadı" dedim, o da özür diledi. Kalabalığımız çoğalmıştı. 15-20 kişi olduk" şeklinde konuştu.

        Sevilir bize çarpıcı bir detayı da aktardı...

        "TANIDIKLARI HALDE BANA BUNU YAPTILAR"
        Kendisine saldıran DEVA Partilileri daha önceden Ankara'ya kongreye götürdüğünü söyleyen Murat Sevilir, "Ben taşımacıyım. Korumaların hepsi tanıdığı halde bana bunu yaptılar. Bunun yanı sıra bir sürü arkadaşlar var, şahitlerim var" dedi.

        Murat Sevilir'in yakını olan Mustafa Mendil isimli vatandaş yaşanan hadiseyi şu ifadelerlerle takvim.com.tr'ye anlattı;

        "TEKME VURULUNCA YERE DÜŞMÜŞ"
        Ali Babacan enkaz alanın siyaset konuşmaya başlayınca, "Devlet nerede? Neden yardım yapılmıyor? İş makineleri gelmemiş, insan sağlığı önemsenmiyor..." deyince Murat Sevilir tepki gösterdi.

        Bu tepki sonrası Ali Babacan'ın korumaları, Murat Sevilir'i tekmeledi. Yanımıza geldi üzgün bir şekilde, durumu bize anlattı. Tekme vurulunca yere düşmüş zaten.



        BABACAN'IN PAYLAŞIMINDAKİ İFADELERE DİKKAT...
        Tüm bu gelişmeler ışığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ise dikkatleri üzerine topladı.

        Söz konusu paylaşımda yer alan "Her yerde aynı söz, aynı şikayet; Devleti yanımızda göremedik" ifadeleri saldırıya uğrayan Murat Sevilir'in tepki verdiği olayla örtüşür vaziyette.
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