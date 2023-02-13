Ali Babacan'ın korumaları tekmelerle saldırmıştı! Depremzede Murat Sevilir'e ulaştık: "Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım"





"BANA TEKME VURDULAR"

Bu tepki karşısında Ali Babacan'ın alanı terk ettiğini dile getiren mağdur depremzede Murat Sevilir, "Öyle deyince konuşmayı terk etti. O arada bana tekme vurdular. 15-20 dakika sonra geri döndü. "Başkanım bu sana yakışmadı" dedim, o da özür diledi. Kalabalığımız çoğalmıştı. 15-20 kişi olduk" şeklinde konuştu.



Sevilir bize çarpıcı bir detayı da aktardı...



"TANIDIKLARI HALDE BANA BUNU YAPTILAR"

Kendisine saldıran DEVA Partilileri daha önceden Ankara'ya kongreye götürdüğünü söyleyen Murat Sevilir, "Ben taşımacıyım. Korumaların hepsi tanıdığı halde bana bunu yaptılar. Bunun yanı sıra bir sürü arkadaşlar var, şahitlerim var" dedi.

Murat Sevilir'in yakını olan Mustafa Mendil isimli vatandaş yaşanan hadiseyi şu ifadelerlerle takvim.com.tr'ye anlattı;



"TEKME VURULUNCA YERE DÜŞMÜŞ"

Ali Babacan enkaz alanın siyaset konuşmaya başlayınca, "Devlet nerede? Neden yardım yapılmıyor? İş makineleri gelmemiş, insan sağlığı önemsenmiyor..." deyince Murat Sevilir tepki gösterdi.



Bu tepki sonrası Ali Babacan'ın korumaları, Murat Sevilir'i tekmeledi. Yanımıza geldi üzgün bir şekilde, durumu bize anlattı. Tekme vurulunca yere düşmüş zaten.