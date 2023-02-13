Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? MGM’den deprem bölgesine il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahminlerini yayınladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremlerin ardından yaralar sarılmaya hızla devam ediyor. Tüm dünya ve Türkiye depremzedeler için seferber olurken binlerce tır dolusu temel gıda, giyecek, tıbbi ihtiyaç bölgeye sevk edildi. Bir yandan hava şartlarına uygun malzemeler de depremden etkilenen 10 ile gönderildi. Bölgede ısınma ateş ve elektrikli ısıtıcı yardımıyla devam ederken bazı illerde soğuk hava etkisini artırmaya devam ediyor. Doğu Anadolu'da bugün parçalı ve bulutlu hava etkisini sürdürecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları, pus ve sis bekleniyor. Peki Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte, 13 şubat tarihinde deprem bölgesinde hava durumu...