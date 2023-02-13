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    • Güncel
    • 13.02.2023 09:32
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    • 13.02.2023 10:01
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    Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? MGM’den deprem bölgesine il il hava durumu raporu...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalık hava durumu tahminleri yayınladı. 13-19 Şubat tarihleri arasında Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki depremin etkilediği illerde hava durumu nasıl olacak? İşte il il deprem bölgesinde hava durumu...

    takvim.com.tr
    Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahminlerini yayınladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremlerin ardından yaralar sarılmaya hızla devam ediyor. Tüm dünya ve Türkiye depremzedeler için seferber olurken binlerce tır dolusu temel gıda, giyecek, tıbbi ihtiyaç bölgeye sevk edildi. Bir yandan hava şartlarına uygun malzemeler de depremden etkilenen 10 ile gönderildi. Bölgede ısınma ateş ve elektrikli ısıtıcı yardımıyla devam ederken bazı illerde soğuk hava etkisini artırmaya devam ediyor. Doğu Anadolu'da bugün parçalı ve bulutlu hava etkisini sürdürecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları, pus ve sis bekleniyor. Peki Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte, 13 şubat tarihinde deprem bölgesinde hava durumu...

    13 ŞUBAT DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU...

    Depremin etkilendiği 10 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini raporlarını yayınladı Malatya'da gece saatlerinde hava -11 dereceye kadar düşerken bölgedeki en yüksek sıcaklık Adana'da gün içerisinde 15 dereceye kadar ulaşacak. İşte, il il deprem bölgesinde hava durumu;

    14 ŞUBAT

        15 ŞUBAT

        16 ŞUBAT

        17 ŞUBAT

            KAHRAMANMARAŞ -1/5 (C°)

            MALATYA -11/-1 (C°)

            DİYARBAKIR -5 / 5 (C°)

                OSMANİYE 2 / 14 (C°)

                ADANA 4 / 15 (C°)

                ADIYAMAN -4 / 6 (C°)

                    KİLİS -1 / 10 (C°)

                    HATAY 0 / 12 (C°

                    GAZİANTEP -3 / 7 (C°)

                    ŞANLIURFA -1 / 8 (C°)

                        DENİZLERİMİZDE (ORTA VE DOĞU KARADENİZ) FIRTINA BEKLENİYOR!

                        Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın, bugün (Pazar) akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

                        KAR YAĞIŞINA DİKKAT!

                        Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, yarın (Pazartesi) gece saatlerine kadar Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) ve yer yer yoğun olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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                        Haberler Güncel Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? MGM’den deprem bölgesine il il hava durumu raporu...
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