Hava kar mı topluyor? Deprem bölgelerine kar yağacak mı? MGM'den fırtına uyarısı! 11,12,13,14,15,16,17 Şubat 2023 İL il HAVA DURUMU raporu...
Hava durumu hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında deprem bölgeleri hava durumu ve kar yağacak mı soruları yer alıyor. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken kar yağışı zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Özellikle Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinde hava durumu merak ediliyor. İşte güncel hava durumu raporu...
Hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken kar yağışı zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu'da ise buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
DEPREM BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU
KAHRAMANMARAŞ
Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6
Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/6
Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7
Salı : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 5- 15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2 / 6