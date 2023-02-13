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    • 13.02.2023 10:06
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    • 13.02.2023 10:07
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    Asrın felaketinde 8'inci gün! Harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremin 8'inci gününde taş üstünde taş kalmayan Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hatay’daki yıkım havadan görüntülendi

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8'inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da ortaya çıkan yıkım dron ile görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.

    KORKUNÇ YIKIM DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan korkunç yıkım dron ile görüntülendi.

    Deprem felaketinin 8'inci gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.

    KENT HARABEYE DÖNDÜ
    Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

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    Haberler Güncel Asrın felaketinde 8'inci gün! Harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi
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