MGM'den kritik hava durumu raporu çıktı! Deprem bölgesi dahil o illerde kar, sağanak bekleniyor! İstanbul, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana...
Son günlerde etkili olan kar yağışı yerini bazı illerde yağmura bıraktı. Özellikle megakent İstanbul'da kar yağışı sadece bir kaç gün sürdü. Bu noktada hava durumu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü depremden etkilenen bölgeler için de hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Peki Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı sürecek mi, bitti mi? İşte Meteoroloji il il 9-10-11-12-13 Şubat 2023 hava durumu ve diğer detaylar...
İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar güncel hava durumu raporunu araştırıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, toplam 10 ili etkiledi. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken MGM de depremden etkilenen bölgeler dahil 81 il geneli için yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İşte 5 günlük rapor...
GAZİANTEP
09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4
10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 4
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 5
HATAY
09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/10
10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10