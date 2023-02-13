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    • 13.02.2023 09:21
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    • 13.02.2023 09:36
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    Mezarlığı dolduran yüzlerce vatandaş kontrollü bina yıkımını film izler gibi izledi

    ''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 şehri büyük yıkıma uğrattı. Adana'da yaşanan ikinci depremde ise yarısı yıkılan binanın 6. günün sonunda yıkılırken, o anları izlemek isteyen vatandaşlar ise çevredeki mezarlığa akın etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kontrollü bina yıkımını film izler gibi izlediler

    Adana'da yaşanan ikinci depremde yarısı yıkılan ve enkaz altında baba oğlun kaldığı binanın diğer yarası 6 gün sonra uzun uğraştan sonra yıkılırken, bu anı izlemek isteyen vatandaşlar ise çevredeki mezarlığa akın edip olayı film izler gibi izledi.

    ADANA'DA 12 BİN BİNA YIKILDI
    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremlerde Adana'da da 12 bina yıkılırken 378 kişi can verdi. Adana'da özellikle Çukurova ilçesinde Güzelyalı, Huzurevleri ve Yurt Mahallesi'nde büyük hasar oluştu. 11 binanın yıkıldığı bu mahallelerde 34 kişi de sağ olarak kurtuldu. İkinci depremde Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı.

    VATANDAŞ MEZARLIĞA AKIN ETTİ
    Eve eşya almaya giren baba oğul ise enkaz altında kaldı. Ancak apartmanın yarısının yıkılma tehlikesi olduğu için arama kurtarma çalışması yapılamadı. Görevliler 6 gün uğraştan sonra binanın diğer kalan kısmını yıkmayı başardı. Bu arada binanın kontrollü bir şekilde yıkımına tanık olmak isteyen vatandaşlar da polis geniş güvenlik önlemi alıp alana kimseyi sokmayınca mezarlığa akın etti.

    KAPALI GİŞE FİLM İZLER GİBİ YIKIM ANI İZLENDİ
    Mezarlığı dolduran yüzlerce vatandaş buradan kapalı gişe film izler gibi yıkım anını izledi. İzleyenler arasında evleri hasar gören ya da Kubilay Apartmanı'nda oturan vatandaşlar da vardı. Yıkımı kime mezar taşına oturarak, kimi ayakta izlemesi dikkat çekti. Mezarlıktan yıkımı izleyen vatandaşlar merak ettikleri için mezarlığa geldiklerini belirtirken, bir vatandaş mezarlıkta yıkımı izlemenin tuhaf olduğunu ancak bir gün herkesin mezara geleceğini söylemesi herkesi şaşırttı.

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