Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek Türkiye'ye geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde, dünya adeta tek yürek oldu. Tüm Türkiye ve dünya depremzedeler için seferber olurken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek için Adana'ya geldi.

DENDIAS'I BAKAN ÇAVUŞOĞLU KARŞILADI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi. Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.