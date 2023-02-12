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    • 12.02.2023 11:14
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek Türkiye'ye geldi

    Son dakika haberi... Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye’de!

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde, dünya adeta tek yürek oldu. Tüm Türkiye ve dünya depremzedeler için seferber olurken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek için Adana'ya geldi.

    DENDIAS'I BAKAN ÇAVUŞOĞLU KARŞILADI

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi. Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.

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    Haberler Güncel Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek Türkiye'ye geldi
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