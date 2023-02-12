Angelina Jolie depremde ölen kızının elini tutan babayı paylaştı dünyaya seslendi "Hayal bile edemeyeceğiniz..."
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Türkiye'deki depremzedeleri unutmadı... Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 7'den 70'e herkes seferber olurken dünya çapında da bağış kampanyaları düzenleniyor. O isimlerden biri de Angelina Jolie oldu. Deprem felaketinin sembol fotoğraflarından biri olan ölen kızının elini tutan babayı paylaşan Jolie tüm dünyaya seslendi.
12.02.2023 09:50 - Son Güncelleme: 12.02.2023 09:50
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'deki asrın felaketine kayıtsız kalmadı.
ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie de sosyal medya hesabından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış yapılması çağrısında bulundu.
Dünya çapında yardım kampanyalarına verdiği destekle bilinen Angelina Jolie, Kahramanmaraş'taki depremin simge karelerinden biri olan ölen 15 yaşındaki kızının elini bırakmayan acılı babanın karesi ile yardım çağrısında bulundu.