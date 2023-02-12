Angelina Jolie depremde ölen kızının elini tutan babayı paylaştı dünyaya seslendi "Hayal bile edemeyeceğiniz..."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'deki asrın felaketine kayıtsız kalmadı.