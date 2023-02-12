100 yılın en büyük felaketinde 255 afetzede gönüllü uçakla İstanbul'a getirildi

''ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAŞADIK''

Hatice Vural isimli bir başka depremzede yaşadıklarını anlattı. Hatay Kırıkhan'dan geldiklerini söyleyen Vural, "Çok kötü şeyler yaşadık. Rabbim kimseye bir daha yaşatmasın. Allah askerlerimizden razı olsun. Kurtarma ekiplerin de razı olsun. Bir daha yaşatmasın" dedi. Askeri personelin karşıladığı ve yardımcı olduğu depremzedeler otobüslere binerek konaklayacakları yere doğru hareket etti.