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    • Güncel
    • 12.02.2023 10:40
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    • 12.02.2023 10:40
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    100 yılın en büyük felaketinde 255 afetzede gönüllü uçakla İstanbul'a getirildi

    Deprem felaketi etkisini sürdürmeye devam ederken, afetzedeler ile bölgede çalışan gönüllü yardım ekiplerinin de aralarında bulunduğu 255 kişi, askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    255 afetzede gönüllü uçakla İstanbul’a getirildi

    Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesinden tahliye edilen 255 kişi askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremde yaralananların yanı sıra sağlık durumu iyi olan depremzedeler de Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri uçaklarla İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Adana'dan depremzedeler ve gönüllü yardım ekiplerinin de aralarında olduğu 255 kişiyi taşıyan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 400 M tipi kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

    ''EVDEYDİK ÇOK BÜYÜK SARSINTI OLDU''

    Uçağın park pozisyonuna alınmasının ardından depremzedeler hazır bekletilen otobüslere bindi. Deprem bölgesinden tahliye edilenlerden biri olan Sevgi Yener, Malatya'da depremi yaşadıklarını söyleyerek, "İstanbul'a kızımın yanına geldim. Evdeydik, çok büyük bir sarsıntı oldu" dedi.

    ''ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAŞADIK''

    Hatice Vural isimli bir başka depremzede yaşadıklarını anlattı. Hatay Kırıkhan'dan geldiklerini söyleyen Vural, "Çok kötü şeyler yaşadık. Rabbim kimseye bir daha yaşatmasın. Allah askerlerimizden razı olsun. Kurtarma ekiplerin de razı olsun. Bir daha yaşatmasın" dedi. Askeri personelin karşıladığı ve yardımcı olduğu depremzedeler otobüslere binerek konaklayacakları yere doğru hareket etti.

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    Haberler Güncel 100 yılın en büyük felaketinde 255 afetzede gönüllü uçakla İstanbul'a getirildi
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