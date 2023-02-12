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    • 12.02.2023 11:17
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    • 12.02.2023 11:26
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    Katar'dan deprem ziyareti! Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Erdoğan ile görüşmek için geliyor...

    Son dakika haberleri... Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket ettiğini duyurdu.

    Katar’dan deprem ziyareti

    Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

    DEVLET SEFERBER OLDU
    10 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. 7 gün milli yas ve 3 ay süre ile OHAL ilan dedi. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.

    Başkan Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezerek çalışmaları yerinde inceledi vatandaşların dertlerini dinledi. Türkiye tek yürek olurken dünyanın birçok ülkesinden de Türkiye'ye destek yağdı.

    AL SANİ ZİYARETE GELİYOR
    Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.

    YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDIAS BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
    Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.

    Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

    Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.
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    Provokasyonun merkez üssü Halk TV
    Haberler Güncel Katar'dan deprem ziyareti! Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Erdoğan ile görüşmek için geliyor...
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