Katar'dan deprem ziyareti! Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Erdoğan ile görüşmek için geliyor...

Başkan Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezerek çalışmaları yerinde inceledi vatandaşların dertlerini dinledi. Türkiye tek yürek olurken dünyanın birçok ülkesinden de Türkiye'ye destek yağdı.

AL SANİ ZİYARETE GELİYOR

Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDIAS BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.

Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.