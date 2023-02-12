BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths: Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Türkiye ve Suriye'deki depremin, dünyada en yıkıcı depremlerden olduğunu söyledi. Can kaybının "iki katına çıkabileceğini" belirtti. "Bir yandan son derece sarsıcı. Bu moloz dağlarında hala insanların olduğu fikri, bazıları hala hayatta, birçoğu ölü. Henüz ölen insanların nihai sayısını gerçekten saymaya başlamadık. Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay" ifadesini kullandı. Griffiths'ın bu açıklamasının ardından, herkes son 100 yılda meydana gelen depremleri araştırdı. Buna göre son yüzyılın afetleri, şöyle sıralandı: