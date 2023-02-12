156 saat sonra enkazdan çıkarıldı! 9 yaşındaki Semih Ege: "Bana damacana su getirin"

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir binanın enkazı altında kalan 9 yaşındaki Semih Ege, depremin 156. saatinde sağ olarak kurtarıldı.
İĞNE İLE KUYU KAZDILAR
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih İnci'ye ulaştı.
ZAMANLA YARIŞILDI
Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Depremin 156. saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan Semih Ege İnci'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.