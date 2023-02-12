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    • Haberler
    • 12.02.2023 17:15
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    • 12.02.2023 17:15
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    156 saat sonra enkazdan çıkarıldı! 9 yaşındaki Semih Ege: "Bana damacana su getirin"

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altından 156 saat sonra sağ olarak çıkarılan 9 yaşındaki Semih Ege İnce, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin 'ne istiyorsun' sorusuna Semih, "Bana damacana su getirin, çok susadım” cevabını verdi.

    AJANSLAR
    156 saat sonra kurtarıldı! Damacana su istedi

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir binanın enkazı altında kalan 9 yaşındaki Semih Ege, depremin 156. saatinde sağ olarak kurtarıldı.

    İĞNE İLE KUYU KAZDILAR
    Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih İnci'ye ulaştı.

    ZAMANLA YARIŞILDI
    Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Depremin 156. saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan Semih Ege İnci'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

        "BANA DAMACANA SU GETİRİN"
        Arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilen Semih İnci, ekiplerin 'ne istiyorsun' sorusu üzerine, "Çilekli dondurma istiyorum. Bütün dondurmaları bütün içecekleri getirin. Bana damacana su getirin, çok susadım" şeklinde cevap verdi.

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