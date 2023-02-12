156 saat sonra enkazdan çıkarıldı! 9 yaşındaki Semih Ege: "Bana damacana su getirin"

"BANA DAMACANA SU GETİRİN"

Arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilen Semih İnci, ekiplerin 'ne istiyorsun' sorusu üzerine, "Çilekli dondurma istiyorum. Bütün dondurmaları bütün içecekleri getirin. Bana damacana su getirin, çok susadım" şeklinde cevap verdi.