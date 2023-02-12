İGA rekor sürede uçuşa hazır hale getirdi! Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle pistinde hasar oluşan Hatay Havalimanı'nın bugün hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Havalimanının pistinin onarım öncesi ve sonrası görsellerinin de yer aldığı paylaşımda, "Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı." ifadesi kullanıldı.
İGA EKİPLERİNCE 96 SAATTE ONARILDI
Öte yandan, havalimanındaki onarım çalışmalarını gerçekleştiren İGA'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı.