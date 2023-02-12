İGA rekor sürede uçuşa hazır hale getirdi! Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı





Emsen, afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşeceğini vurguladı.



Emsen, şunları kaydetti:

"96 saat gibi oldukça kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA teknik ekibimiz, 45 büyük ve 250 küçük onarım noktasını tamir etti. Yaklaşık 5 bin metrekare alanın, 4 gün içinde hasarlar giderilerek tekniğine uygun asfalt ve beton malzemelerle yeniden imal edildiğini söyleyebiliriz. Alanda toplamda 50 iş makinemiz görev aldı ve nihayetinde bu kadar kısa bir sürede pistimizi onardık ve operasyonlara hazır hale getirdik. Amacımız buradaki pistin öncelikli olarak 2 kilometrelik bölümünü açarak, ikmalin hava yoluyla yapılıp, buraya ve depremden etkilenen çevre şehirlere iletilmesini sağlamaktı. 12 Şubat Pazar günü itibarıyla da yine koordineli bir biçimde Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirebilmek çok kritikti. Nihayetinde ekiplerimiz, insanüstü bir çabayla 96 saat boyunca geceli gündüzlü bir çalışma ortaya koydu ve bir an önce Hatay Havalimanı'nı yeniden aktif hale getirebildik."

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