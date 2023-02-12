Umutla beklenen "alttayız, daha çıkamadık" mesajıyla ekipleri harekete geçirdi, yakınlarını enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş merkezli çifte depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu ve kamu misafirhanelerine yerleştirilen depremzedelerden Yabaş ailesi, ilk depreme birçok kişi gibi uykuda yakalandı.

"ALTTAYIZ, BİZ DAHA ÇIKAMADIK" MESAJNA KAYITSIZ KALMADI

Lütfü Yabaş, sarsıntıyı hissettikten sonra uyandırdığı eşini ve kızlarını sakinleştirip, güvenli şekilde hasar gören apartmanın dışına çıkardı.Bir süre sonra erkek kardeşi ve ailesinin yaşadığı binanın yıkıldığı haberini alan Yabaş, yardıma koştu.Yabaş, enkaz altında kalan yeğeninin, kızının telefonuna attığı "Alttayız, biz daha çıkamadık" mesajıyla arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Çalışma sonucu Yabaş'ın erkek kardeşi, eşi ve 2 yeğeni enkazdan sağ olarak kurtarıldı.Yabaş ailesinin enkaz altındaki yeğeniyle yapılan mesajlaşmalar ise verilen yaşam dolu mücadeleyi ortaya koyduğu görülüyor.

"EVİ GÖRDÜĞÜMDE, HİÇ KİMSENİN SAĞ ÇIKMASINA İMKAN YOK DEDİM"

O anları anlatan Yabaş, "Kardeşimin evinin yıkıldığını öğrenince hemen yardıma gittik. Evi gördüğümde, bunun altından hiç kimsenin sağ çıkmasına imkan yok dedim. Altı katlı bina bir kat seviyesine inmiş. Enkaz altındaki yeğenim kızıma mesaj attı, telefonla mesajlaşma yoluyla iletişim kuruldu. Arama kurtarma çalışmalarının son bir saatinde şarjı bitti ama yerini öğrendikten sonra sıkıntı olmadı. Yaşıyorlar mıdır diye ümitsizliğe kapılmıştık ama çok şükür çıkardık, iyi durumdalar. Mesajlaşmalar arama çalışmalarına çok katkı sağladı. Yeğenim mesajda kaldığı odayı, iyi olduklarını söyledi. Peş peşe mesaj attı, hangi odada olduğunu öğrenince onlara ulaştık. Çok kötü bir şeydi, Allah'ım bir daha yaşatmasın." dedi.

"ALLAH'IM DEVLETİMİZE DE ZEVAL VERMESİN"

Malatya'da üç gün kaldıklarına değinen Yabaş, "Gezdiğimiz sokaklar, arkadaşlarımız hep enkaz altında kaldı. Allah'ım herkese yardım etsin. Kimseye böyle acılar yaşatmasın, çok kötü bir şeydi. Allah'ım devletimize de zeval vermesin. Hayırseverlerin de yardımıyla her şeyi yetiştirdiler. Konya'ya gelirken Malatya istikametine belki de 1000 yardım tırı geçti." diye konuştu.