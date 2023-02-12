Diyanet açıkladı! 'Kefen yok' iddiaları doğru değil

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 30 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti.
Türkiye genelinde vatandaşlar tek yürek olurken CHP yandaşı medya ise algı peşinde koşmaya devam ediyor.
SÖZCÜ'DEN 'KEFEN YOK' YALANI
CHP'nin yayın organlarından Sözcü Gazetesi kefen olmadığını ve deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin kefensiz gömüldüğünü iddia etti.
DİYANETTEN KEFEN YOK İDDİASINA YALANLAMA
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, deprem bölgesinde cenaze işlemlerinde bütün dini vecibelerin yerine getirildiğini belirterek, "'Kefen yok' diye zaman zaman özellikle sosyal medyaya yansıyor, doğru değil." ifadelerini kullandı.
Türkiye Diyanet Vakfı ve tüm illerden ekiplerin deprem bölgesine geldiğini anlatan İşliyen, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları, acil yardım ve dini vecibeleri yerine getirmek üzere bölgede olduklarını ifade etti.
İşliyen, deprem bölgelerinde cenaze hizmetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini dile getirerek, şunları aktardı:
"Cesetlerin deforme olma ihtimalinden dolayı çok hızlı hareket ediyoruz. Bir an önce yıkama, kefenleme, cenaze namazını kılma işlemlerini gerçekleştirme durumundayız. 'Kefen yok' diye zaman zaman özellikle sosyal medyaya yansıyor, doğru değil. Kefen fazlasıyla var. İstanbul'dan, Kayseri'den arkadaşlar var. Biraz önce bir arkadaşla karşılaştım bir tır kefeni yükleyip gelmiş. Bazen kefeni üzerinde olmayan görüntüler yansıyor bu yanıltıcı olmasın. Enkazın altından çıkan insanlar bunlar. Vücutları zarar görmüş, uzuvlarının bir kısmı kopmuş olabiliyor, battaniye sarılma, ceset torbasına koyma gibi zaruretler olabiliyor. Kardeşlerimiz şundan emin olsun, bütün dini vecibeler bu sıkışık zamanda olabildiğince hızlı bir şekilde hem yıkama, kefenleme ve defin işlemleri fevkalede süratli şekilde yapılmaya çalışılıyor."