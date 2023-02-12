HSK'dan depremin ardından yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin karar! 6 Nisan 2023'e kadar ertelendi...





6 NİSAN 2023'E ERTLENDİ

Kararda, OHAL ilan edilen il sınırlarındaki adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleriyle sınırlı olmak üzere, tutukluluğun değerlendirilmesi ile acil işler, otopsi işlemleri, dava zamanaşımı yakın soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri, ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 6 Nisan 2023'e kadar ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesi istenen kararda, erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durmadığının dikkate alınması gerektiği de belirtildi.

Kararda, bu kapsamda, soruşturmaların yürütülmesi ile suç ve suçlulara ilişkin ihbar ve şikayetlerin işleme konulması ve değerlendirilmesi bakımından deprem öncesinde olduğu gibi gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Tutuklu ve acil işlere ilişkin soruşturma faaliyetleri ile deprem suçları soruşturma bürolarınca yürütülen iş ve işlemler ile hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturmaların gecikmeye mahal verilmeksizin hassasiyetle yürütülmesi gerektiği kaydedildi.