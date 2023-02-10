Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.02.2023 15:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2023 15:53
    ABONE OL

    Deprem bölgelerine su, doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek? Gaziantep'te doğal gaz ne zaman gelecek? Hatay, Adıyaman...

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle birlikte bazı bögelerde kesintiler yaşanıyor. Tedbir amaçlı olarak riskli bulunan bölgelere su ve enerji verilmiyor. Peki, Deprem bölgelerine su, doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek? Gaziantep'te doğal gaz ne zaman gelecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek?

    Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Sorgulaması hava şartlarından dolayı merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. İşte Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve diğer illerde elektrik, doğal gaz durumu…

    GAZİANTEP'TE SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ NE ZAMAN GELECEK?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, şu açıklamalarda bulundu;

    3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda.

        Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız. 651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız" dedi.

        Afet enerji grubundan yapılan açıklamada Hatay-Hassa ve Kırıkhan bölgelerine doğalgaz verilemediği belirtilerek, "BOTAŞ ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur. Gaziantep Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin doğal gaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz akışı kesilmiştir. 27 merkeze elektrik verilememektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Peş peşe mucize kurtuluşlar
        Haberler Haberler Deprem bölgelerine su, doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek? Gaziantep'te doğal gaz ne zaman gelecek? Hatay, Adıyaman...
            SON DAKİKA