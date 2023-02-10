Deprem bölgelerine su, doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek? Gaziantep'te doğal gaz ne zaman gelecek? Hatay, Adıyaman...

Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Sorgulaması hava şartlarından dolayı merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. İşte Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve diğer illerde elektrik, doğal gaz durumu…