Deprem bölgelerine su, doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek? Gaziantep'te doğal gaz ne zaman gelecek? Hatay, Adıyaman...

Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Sorgulaması hava şartlarından dolayı merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. İşte Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve diğer illerde elektrik, doğal gaz durumu…
GAZİANTEP'TE SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ NE ZAMAN GELECEK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, şu açıklamalarda bulundu;
3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda.