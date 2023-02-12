Asrın felaketinde depremzedelerin tahliyesi jandarma desteği ile sürüyor

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARI İLE BURADAN GİDEN VATANDAŞLARIMIZA YARDIMCI OLUYOR"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Börklü, "Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli personellerimiz ve diğer illerden gelen personellerimiz ile Hatay ve depremden etkilenen illerden gelen depremzedelerin gelmesi ile irtibat ve kayıt noktasındayız. Burada hem ilimize gelen vatandaşlarımızı kayıt alıyoruz, ardından gidecekleri illere güvenle ulaşmaları için yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımız burada yaptırdıkları kayıt ile gittikleri illerde kalacakları noktalarda devletimiz tüm imkanları ile buradan giden vatandaşlarımıza mağdur olmaması için yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.