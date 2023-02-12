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    • Güncel
    • 12.02.2023 09:21
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    • 12.02.2023 09:21
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    Asrın felaketinde depremzedelerin tahliyesi jandarma desteği ile sürüyor

    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın çifte depremlerinde Adana jandarma ekipleri, depremzedelerin güvenle farklı illere ulaşması için yoğun mesai harcayarak tahliyesine yardımcı oluyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremzedelerin tahliyesine jandarmadan destek!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen çifte depremlerin ardından depremzedelerin tahliyesi hızla sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından Adana ve çevre illerindeki depremzedelere yardımcı olmak için gelen jandarma ekipleri, kurulan Adana Valiliği Jandarma Komutanlığı Koordinasyon Merkezi ile Adana'dan güvenli bölgelere gitmek isteyen depremzedelerin farklı illere ulaşması için büyük bir çaba sarf ediyor.

    EKİPLER, DEPREMZEDELERİN BÖLGEDEN TAHLİYE TALEPLERİ İÇİN YOĞUN MESAİ YAPIYOR

    Adana Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nin depremzede vatandaşların güvenle kalacakları ortama dönüştürülmesi ile yaklaşık 8 bin kişinin bulunduğu alanda jandarma ekipleri, Adana'dan ayrılmak isteyen, Hatay, Kahramanmaraş, Elbistan, Osmaniye'den Adana'ya gelen depremzedelerin bölgeden tahliye talepleri için mesai yapıyor.

    "MERSİN'E YAKINLARIMIZIN YANINA GİTMEYİ PLANLIYORUZ"

        Elbistan'da evi büyük hasar gören Eray Aygün, "Elbistan yerle bir. Beni kuzenim aldı buraya getirdi. Buradan Mersin'de yakınlarımızın yanına gitmeyi planlıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Herkes büyük bir özveri ile çalışıyor. 10 ilde yaşanan bir deprem. Buradan jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak bölgeden ayrılacağız" dedi.

        "DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARI İLE BURADAN GİDEN VATANDAŞLARIMIZA YARDIMCI OLUYOR"

        Konu hakkında açıklamalarda bulunan Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Börklü, "Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli personellerimiz ve diğer illerden gelen personellerimiz ile Hatay ve depremden etkilenen illerden gelen depremzedelerin gelmesi ile irtibat ve kayıt noktasındayız. Burada hem ilimize gelen vatandaşlarımızı kayıt alıyoruz, ardından gidecekleri illere güvenle ulaşmaları için yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımız burada yaptırdıkları kayıt ile gittikleri illerde kalacakları noktalarda devletimiz tüm imkanları ile buradan giden vatandaşlarımıza mağdur olmaması için yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

        "BEN DEVLETİMİZ İLE GURUR DUYUYORUM"

        Jandarmada ekipleri depremzede çocukları da yalnız bırakmazken, aileler tahliye noktalarından jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak Adana'dan ayrılıyor.

            Vtandaşlardan Bilal Şahin, "Deprem olduğundan beri gerek jandarmamız gerek AFAD olsun devletin tüm kurumları burada bizim hizmetimizde. Ben devletimiz ile gurur duyuyorum. Allah devletimize, Cumhurbaşkanına zeval vermesin" ifadelerini kullanarak yapılan çalışmalar için ekiplere teşekkür etti.

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            Depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz
            Haberler Güncel Asrın felaketinde depremzedelerin tahliyesi jandarma desteği ile sürüyor
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