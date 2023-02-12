Asrın felaketinde depremzedelerin tahliyesi jandarma desteği ile sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen çifte depremlerin ardından depremzedelerin tahliyesi hızla sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından Adana ve çevre illerindeki depremzedelere yardımcı olmak için gelen jandarma ekipleri, kurulan Adana Valiliği Jandarma Komutanlığı Koordinasyon Merkezi ile Adana'dan güvenli bölgelere gitmek isteyen depremzedelerin farklı illere ulaşması için büyük bir çaba sarf ediyor.
EKİPLER, DEPREMZEDELERİN BÖLGEDEN TAHLİYE TALEPLERİ İÇİN YOĞUN MESAİ YAPIYOR
Adana Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nin depremzede vatandaşların güvenle kalacakları ortama dönüştürülmesi ile yaklaşık 8 bin kişinin bulunduğu alanda jandarma ekipleri, Adana'dan ayrılmak isteyen, Hatay, Kahramanmaraş, Elbistan, Osmaniye'den Adana'ya gelen depremzedelerin bölgeden tahliye talepleri için mesai yapıyor.
"MERSİN'E YAKINLARIMIZIN YANINA GİTMEYİ PLANLIYORUZ"