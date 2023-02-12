Yüzer kentler Hatay'da! 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay'a gönderiliyor.

Karadeniz Holding, 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay'a gönderiyor. Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez depremzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacak. 2 yüzer yaşam kentinde yaşam alanlarının yanı sıra, çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkanları yer alıyor.
DEMİRYOLLARI DEVREDE
Havayolunda sağlanan tahliye köprüsüne demir yolları da eklendi. 3 trenle bin 500'e yakın gönüllü, 5 trenle 2 bin 500 askeri personeli deprem bölgesine taşındı. 64 yolcu treni ile 12 bin 700 yolcu transfer edildi. Toplamda 75 vagon ve 4 vagonlu dizel tren seti ile 5 bin kişilik barınma kapasitesi sağlandı. Deprem bölgesinde TCDD tarafından vatandaşların geçici barınmalarını ve kış koşullarından korunmaları için Malatya ve Adana'da bulunan diziler-setler-vagonlar ısıtılarak kullanıma açıldı. Diğer merkezlerde yedek olarak bekletilen vagonlarla takviye yapılarak, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da geçici barınma olanağı sağlandı. Toplamda 75 vagon ve 4 vagonlu dizel tren seti ile 5 bin kişilik barınma kapasitesi sağlandı. İskenderun-Mersin-Adana- Osmaniye arasında karşılıklı olarak işletilen 5 seferle Afetzede Aktarım Trenleri oluşturuldu.
ÖZEL YHT SEFERLERİ BAŞLADI
Ayrıca talepler doğrultusunda Malatya-Sivas-Kırıkkale arasında hızlı tren aktarmalı seferler yapılmaya başlandı. YHT-Anahat ve Bölgesel Trenlerle depremzede vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilirken, toplam 3 trenle bin 500'e yakın gönüllü, 5 trenle 2 bin 500 askeri personel deprem bölgesine ulaştırıldı. Deprem bölgesinde; depremin meydana geldiği günden bu güne kadar 64 yolcu treni ile 12 bin 700 yolcu taşındı.