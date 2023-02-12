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    Yüzer kentler Hatay'da! 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay'a gönderiliyor.

    Karadeniz Holding, 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay'a gönderiyor. Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez depremzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacak.

    Yüzer kentler Hatay’da

    Karadeniz Holding, 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay'a gönderiyor. Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez depremzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacak. 2 yüzer yaşam kentinde yaşam alanlarının yanı sıra, çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkanları yer alıyor.



    DEMİRYOLLARI DEVREDE
    Havayolunda sağlanan tahliye köprüsüne demir yolları da eklendi. 3 trenle bin 500'e yakın gönüllü, 5 trenle 2 bin 500 askeri personeli deprem bölgesine taşındı. 64 yolcu treni ile 12 bin 700 yolcu transfer edildi. Toplamda 75 vagon ve 4 vagonlu dizel tren seti ile 5 bin kişilik barınma kapasitesi sağlandı. Deprem bölgesinde TCDD tarafından vatandaşların geçici barınmalarını ve kış koşullarından korunmaları için Malatya ve Adana'da bulunan diziler-setler-vagonlar ısıtılarak kullanıma açıldı. Diğer merkezlerde yedek olarak bekletilen vagonlarla takviye yapılarak, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da geçici barınma olanağı sağlandı. Toplamda 75 vagon ve 4 vagonlu dizel tren seti ile 5 bin kişilik barınma kapasitesi sağlandı. İskenderun-Mersin-Adana- Osmaniye arasında karşılıklı olarak işletilen 5 seferle Afetzede Aktarım Trenleri oluşturuldu.



    ÖZEL YHT SEFERLERİ BAŞLADI
    Ayrıca talepler doğrultusunda Malatya-Sivas-Kırıkkale arasında hızlı tren aktarmalı seferler yapılmaya başlandı. YHT-Anahat ve Bölgesel Trenlerle depremzede vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilirken, toplam 3 trenle bin 500'e yakın gönüllü, 5 trenle 2 bin 500 askeri personel deprem bölgesine ulaştırıldı. Deprem bölgesinde; depremin meydana geldiği günden bu güne kadar 64 yolcu treni ile 12 bin 700 yolcu taşındı.



        BÜTÜN ŞİRKETLER TEK YÜREK OLDU
        Cengiz Holding 500 milyon TL, Kuveyt Türk 200 milyon TL, Koza Altın 35 milyon TL, Ahlatçı Holding-Ahlatçı Eğitim ve Sağlık Vakfı depremzedeler yararına yapılan açık artırma yoluyla bağış şeklinde 5 milyon TL, Chobani Yogurt - Hamdi Ulukaya 2 milyon dolar, Akfen Holding 10 milyon TL, Koleksiyon Mobilya 2,5 milyon TL tutarında bağış gerçekleştirdi.

        TÜRK TELEKOM KESİNTİ YAPMAYACAK
        Türk Telekom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki müşterilerinin iletişimi aksamaması için ödeme yapılmaması durumunda kesinti olmayacağını bildirdi. Ayrıca, gecikme faizinin alınmayacağını ve her türlü ödeme yapılandırma, ücretsiz hat dondurma ve iptal taleplerinin karşılanacağını aktardı.

        VODAFONE'DAN MOBİL İSTASYON
        Vodafone, ülke genelindeki tüm mobil baz istasyonlarını afet bölgesine yönlendirdi. OHAL bölgesindeki baz istasyonlarının yüzde 90'ı hizmet verir durumda olduğu belirtildi.

        SİGORTA ÖDEMELERİ ERTELENDİ
        Deprem felaketi sonrası Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu da harekete geçerek mükelleflerin ödemelerini erteledi. Yapılan açıklamada; "6/2/2023 ve 1/5/2023 tarihlerinde vadesi sona eren tüm branşlardaki sigorta poliçelerinin yürürlük süreleri, 1/5/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Zorunlu deprem sigortası poliçelerini, prim tahsilatı en erken 1/5/2023 tarihinde yapılmak üzere otomatik olarak yenilenecektir. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinde prim ödemelerinde en az 6 taksit yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 6/2/2023 ve 1/5/2023 tarihleri arasında ödenmemesi sebebiyle iptale konu olabilecek tüm sigorta branşlarındaki iptal etme yetkisi geçici olarak kaldırılmıştır."

        DOĞA KOLEJİ OKULLARINI AÇTI
        Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencilerinin öncülüğünde depremin ilk günü başlatılan yardım kampanyası ile Doğa Koleji kampüslerinde toplanan 10 tır yardım malzemesi AFAD'a teslim edildi. Doğa Koleji deprem bölgesindeki tüm kampüslerini, depremzedelerin barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için açtı.

        HEPSİBURADA'DAN 105 MİLYON LİRA
        Hepsiburada, desteklerini 1500 gönüllü çalışanı, 120 aracı ile sürdürüyor. Yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı'nın AFAD koordinasyonuyla başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne bugüne kadar 250 bin Hepsiburada müşterisinin 1 milyon yardım ürünü satın alarak katıldığı kaydedildi. Hepsiburada'nın deprem bölgesi için sağladığı yardımların toplam değerinin 105 milyon TL'ye ulaştığı aktarıldı.

        YURT KONSERVEDEN GIDA TAKVİYESİ
        Yurt Konserve ilk günden itibaren konserve yardımlarını sürdürüyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Afet anından itibaren hızlı bir aksiyon alarak bu güne kadar yardımsever birçok sanayici, dernekler, tedarikçi firmalar, kamu çalışanları ve halkımızın talep ettikleri ürünler ile birlikte bölgeye yaklaşık 2 milyon 500 bin adet ürün sevkiyatı yapılmıştır. Sevkler sürecek" denildi.

        HİZMET İŞ 40 BİN ÜYEYE ULAŞTI
        Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 40 bin üyeye toplamda 100 milyon TL'yi bulan 'Afet Yardım Desteği' yapılacağını söyledi. Her bir üyeye 2.500 TL'yi bulan ödeme yapılacağı açıklandı.

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        Haberler Ekonomi Yüzer kentler Hatay'da! 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay'a gönderiliyor.
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