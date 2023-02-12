Yüzer kentler Hatay'da! 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay'a gönderiliyor.





BÜTÜN ŞİRKETLER TEK YÜREK OLDU

Cengiz Holding 500 milyon TL, Kuveyt Türk 200 milyon TL, Koza Altın 35 milyon TL, Ahlatçı Holding-Ahlatçı Eğitim ve Sağlık Vakfı depremzedeler yararına yapılan açık artırma yoluyla bağış şeklinde 5 milyon TL, Chobani Yogurt - Hamdi Ulukaya 2 milyon dolar, Akfen Holding 10 milyon TL, Koleksiyon Mobilya 2,5 milyon TL tutarında bağış gerçekleştirdi.



TÜRK TELEKOM KESİNTİ YAPMAYACAK

Türk Telekom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki müşterilerinin iletişimi aksamaması için ödeme yapılmaması durumunda kesinti olmayacağını bildirdi. Ayrıca, gecikme faizinin alınmayacağını ve her türlü ödeme yapılandırma, ücretsiz hat dondurma ve iptal taleplerinin karşılanacağını aktardı.



VODAFONE'DAN MOBİL İSTASYON

Vodafone, ülke genelindeki tüm mobil baz istasyonlarını afet bölgesine yönlendirdi. OHAL bölgesindeki baz istasyonlarının yüzde 90'ı hizmet verir durumda olduğu belirtildi.



SİGORTA ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Deprem felaketi sonrası Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu da harekete geçerek mükelleflerin ödemelerini erteledi. Yapılan açıklamada; "6/2/2023 ve 1/5/2023 tarihlerinde vadesi sona eren tüm branşlardaki sigorta poliçelerinin yürürlük süreleri, 1/5/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Zorunlu deprem sigortası poliçelerini, prim tahsilatı en erken 1/5/2023 tarihinde yapılmak üzere otomatik olarak yenilenecektir. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinde prim ödemelerinde en az 6 taksit yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 6/2/2023 ve 1/5/2023 tarihleri arasında ödenmemesi sebebiyle iptale konu olabilecek tüm sigorta branşlarındaki iptal etme yetkisi geçici olarak kaldırılmıştır."



DOĞA KOLEJİ OKULLARINI AÇTI

Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencilerinin öncülüğünde depremin ilk günü başlatılan yardım kampanyası ile Doğa Koleji kampüslerinde toplanan 10 tır yardım malzemesi AFAD'a teslim edildi. Doğa Koleji deprem bölgesindeki tüm kampüslerini, depremzedelerin barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için açtı.



HEPSİBURADA'DAN 105 MİLYON LİRA

Hepsiburada, desteklerini 1500 gönüllü çalışanı, 120 aracı ile sürdürüyor. Yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı'nın AFAD koordinasyonuyla başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne bugüne kadar 250 bin Hepsiburada müşterisinin 1 milyon yardım ürünü satın alarak katıldığı kaydedildi. Hepsiburada'nın deprem bölgesi için sağladığı yardımların toplam değerinin 105 milyon TL'ye ulaştığı aktarıldı.



YURT KONSERVEDEN GIDA TAKVİYESİ

Yurt Konserve ilk günden itibaren konserve yardımlarını sürdürüyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Afet anından itibaren hızlı bir aksiyon alarak bu güne kadar yardımsever birçok sanayici, dernekler, tedarikçi firmalar, kamu çalışanları ve halkımızın talep ettikleri ürünler ile birlikte bölgeye yaklaşık 2 milyon 500 bin adet ürün sevkiyatı yapılmıştır. Sevkler sürecek" denildi.



HİZMET İŞ 40 BİN ÜYEYE ULAŞTI

Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 40 bin üyeye toplamda 100 milyon TL'yi bulan 'Afet Yardım Desteği' yapılacağını söyledi. Her bir üyeye 2.500 TL'yi bulan ödeme yapılacağı açıklandı.

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