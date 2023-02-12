Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay'da deprem mezarlığı kurdu

HER CENAZE İÇİN TEK TEK NAMAZ KILINIYOR

Yeni oluşturulan deprem mezarlığı Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanırken, çalışmalara Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bizzat katıldı. Denizli Valiliği yönetiminde olan Antakya'daki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüsü Mehmet Aşık'ın nezaretinde din görevlileri eşliğinde İslami usullere uygun bir şekilde dualarla defin yapılıyor. Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.