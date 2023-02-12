Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.02.2023 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2023 09:42
    ABONE OL

    Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay'da deprem mezarlığı kurdu

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından vefat eden vatandaşların defin işlemleri gerçekleştiriliyor. Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'daki deprem mezarlığını Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hatay’da deprem mezarlığı kuruldu

    Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in koordinatörlüğünde deprem mezarlığı oluşturuldu.

    Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülürken; diğer taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor.

    İSLAMİ USULLERE UYGUN BİR ŞEKİLDE DEFİN YAPILIYOR

    Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlık alanına getirilen cenazeler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçeler tarafından kazılan ve numaralandırılan mezarlara kılınan cenaze namazlarının ardından dualar eşliğinde İslami usullere uygun bir şekilde defin yapılıyor.

    HER CENAZE İÇİN TEK TEK NAMAZ KILINIYOR

    Yeni oluşturulan deprem mezarlığı Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanırken, çalışmalara Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bizzat katıldı. Denizli Valiliği yönetiminde olan Antakya'daki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüsü Mehmet Aşık'ın nezaretinde din görevlileri eşliğinde İslami usullere uygun bir şekilde dualarla defin yapılıyor. Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.

        MEZARLIK KROKİSİ YENİLENEREK KAYIT ALTINA ALINIYOR

        Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderiliyor. Ayrıca yeni yapılan her defin sonrası dijital ortamda hazırlanan mezarlık krokisi yenilenerek kayıt altına alınıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz
        Haberler Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay'da deprem mezarlığı kurdu
            SON DAKİKA