Konteyner kentlerin altyapısı hazırlanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yerlerini belirledik





Karaismailoğlu, kaybedilen canların geri getirilmesinin mümkün olmadığını ancak diğer kayıpları en kısa zamanda yerine koymak için devletin özverili bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Adıyaman genelinde bugün itibarıyla vefat edenlerin sayısının 3 bin 438 olduğunun bilgisini veren Karaismailoğlu, "12 bin 920 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtardık. 117'nci saatte bile bizi sevindiren gelişmeler oluyor. Enkaz altından canlı çıkardığımız vatandaşlarımız var. İnşallah bunların sayılarının artması bizim temennimiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, çadır ihtiyacı olanlar için de çalıştıklarını belirterek kurulan çadır kentlerdeki sistemin oturtulması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Komşu belediyeler ve devletin tüm kurumlarının ihtiyaçlar konusunda Adıyaman'da seferberlik halinde olduğunu anlatan Karaismailoğlu, 25 binin üzerinde uzman ve gönüllünün çalıştığını, yurt dışından da 1500 civarı kişinin kurtarma faaliyetlerine katıldığını kaydetti.