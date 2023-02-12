AİLE KIZ ÇOCUĞUNU BULMAK İÇİN HASTANE HASTANE GEZİYOR
Anne Dilek Güzel, yarıyıl tatili nedeniyle 4 çocuğunu alarak babası Mustafa Gölge'nin (74) Hatay'ın Antakya ilçesindeki evine gitti. Tatili burada geçiren aile geçtiğimiz pazartesi günü sabah saat 04.17'de meydana gelen depreme yakalandı. Deprem sırasında hem Mustafa Gölge'nin evi yıkılırken çevredeki yıkılan evler de aynı binanın üzerine düştü. Bu sırada evde bulunan aile fertleri kaçmaya çalıştı. Dilek Güzel ve 2 küçük çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ancak enkaz altında iki çocuğu, anne, baba ve iki akrabası daha kaldı. Bu süreçten sonra Güzel ailesi hem akrabalarını hem de çocukların enkazdan çıkarmak için mücadele etti. Bir süre sonra aile hem kızlarını hem de oğullarını enkazdan çıkardı. Ancak 9 yaşındaki Ali Erkam Güzel'in hayatını kaybettiği, kızları Amina Evra Güzel'in (13) ise yaşadığı belirlendi.
Amina Evra Güzel hemen hastaneye kaldırıldı. Aile tekrar enkaza dönüm evdeki diğer fertleri kurtarmak istedi. Ancak anne, baba ve iki akrabalarının da cansız bedenine ulaşıldı. Aile bunun üzerine yaralı olarak kurtarılan kızlarının yanına sahra hastanesine gitti. Ancak kız çocuğunun Adana Şehir Hastanesine sevk edildiği söylendi. Aile Adana Şehir Hastanesine geldi, ancak kız çocuğu da bulunamadı. Aile şimdi kız çocuğunu bulmak için bütün hastaneleri geziyor, ama bir türlü bulamadı.