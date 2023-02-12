''DAHA DÜN OĞLUMU, ANNEMİ, BABAMI VE YEĞENİMİ TOPRAĞA VERDİM''

Çocukları çıkarmak için eşiyle tekrar mücadele başlattıklarını anlatan Güzel, "Enkaza tekrar çıktık. Eşim bir delik açtı, o sırada ikinci büyük deprem oldu. Eşim dedi ki aşağıya inelim, diğer çocuklarımızı kurtaralım. O anda eşimin başına bülbül kuşu kondu ne yaptıysak gitmedi. Sonra ben başından çıkarttım, uçtu bu seferde benim başıma kondu. Eşime dedim ki, 'Bunda var bir şey, tekrar girip bakalım.' İçeriye girdik kızımdan ses geldi. Daha sonra ekipler gelip kızımı çıkarttılar. Eşim, kızımı sahra hastanesine götürdü. Orada kızımın üzerine eşimin telefon numarasını falan yapıştırıyorlar. Hatta kâğıtta, TSK helikopteri ile Adana Şehir Hastanesine doğru sevk edilmiştir yazıyordu. Eşimi refakatçi olarak almıyorlar. Ondan sonrası muamma kızım ortada yok. Her yeri alt üst ettik ama bulamıyoruz. Daha dün oğlumu, annemi, babamı ve yeğenimi toprağa verdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.