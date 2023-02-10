Çağla Şıkel'den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru: "Aile Bakanlığı izni ile bu açıklamayı yapıyorum, ailesi kayıp çocuklar..."

"Herkese merhaba deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşamayan çocuklar için bu açıklamayı yapıyorum.. Öncelikle siz de böyle bir çocuk gördüğünüzde Aile Bakanlığının numarasını arayın" diyen Çağla Şıkel, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için bir çağrı merkezi kurulduğunu ifade etti.