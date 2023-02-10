Çağla Şıkel'den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru: "Aile Bakanlığı izni ile bu açıklamayı yapıyorum, ailesi kayıp çocuklar..."
Çağla Şıkel'den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru geldi. Aile Bakanlığı izni ile ailesi bulunamayan depremzede çocuklar ve koruyucu aile bilgilendirmesi yapan Çağla Şıkel, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için bir çağrı merkezi kurulduğu bilgisini paylaştı. İşte refakatsiz bir çocukla karşılaşınca Aile Bakanlığının numaralarına ulaşılması gerektiğinin altını çizen Çağla Şıkel'in Instagram'dan paylaştığı o açıklama...
10.02.2023 14:23 - Son Güncelleme: 10.02.2023 14:52
"Herkese merhaba deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşamayan çocuklar için bu açıklamayı yapıyorum.. Öncelikle siz de böyle bir çocuk gördüğünüzde Aile Bakanlığının numarasını arayın" diyen Çağla Şıkel, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için bir çağrı merkezi kurulduğunu ifade etti.