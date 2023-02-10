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Haberler Magazin Çağla Şıkel'den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru: "Aile Bakanlığı izni ile bu açıklamayı yapıyorum, ailesi kayıp çocuklar..."

Çağla Şıkel'den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru: "Aile Bakanlığı izni ile bu açıklamayı yapıyorum, ailesi kayıp çocuklar..."

Çağla Şıkel'den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru geldi. Aile Bakanlığı izni ile ailesi bulunamayan depremzede çocuklar ve koruyucu aile bilgilendirmesi yapan Çağla Şıkel, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için bir çağrı merkezi kurulduğu bilgisini paylaştı. İşte refakatsiz bir çocukla karşılaşınca Aile Bakanlığının numaralarına ulaşılması gerektiğinin altını çizen Çağla Şıkel'in Instagram'dan paylaştığı o açıklama...

takvim.com.tr
10.02.2023 14:23 - Son Güncelleme: 10.02.2023 14:52
Çağla Şıkel’den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru: Aile Bakanlığı izni ile bu açıklamayı yapıyorum, kayıp çocuklar...

"AİLE BAKANLIĞI İZNİ İLE BU AÇIKLAMAYI YAPIYORUM"

Çağla Şıkel'den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru geldi.

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Çağla Şıkel’den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru: Aile Bakanlığı izni ile bu açıklamayı yapıyorum, ailesi kayıp çocuklar...

Merkezüstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında, bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bulunan çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izni ile Çağla Şıkel'den açıklama geldi.

Çağla Şıkel’den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru: Aile Bakanlığı izni ile bu açıklamayı yapıyorum, ailesi kayıp çocuklar...

Sosyal medyada bazı kişilerce dezenformasyon yapılması üzerine Bakanlık, sosyal medyada yapılan paylaşımlara itibar gösterilmemesi gerektiğini, görülen ve bilgisinden tereddüt yaşanılan paylaşımların ise Bakanlığa bildirilmesi çağrısında bulundu.

Çağla Şıkel’den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru: Aile Bakanlığı izni ile bu açıklamayı yapıyorum, kayıp çocuklar...

Refakatsiz çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kontrolü altında olduğunun belirtildiği açıklamada Şıkel şu ifadelere yer verdi;

Çağla Şıkel’den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli duyuru: Aile Bakanlığı izni ile bu açıklamayı yapıyorum, kayıp çocuklar...

"Herkese merhaba deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşamayan çocuklar için bu açıklamayı yapıyorum.. Öncelikle siz de böyle bir çocuk gördüğünüzde Aile Bakanlığının numarasını arayın" diyen Çağla Şıkel, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için bir çağrı merkezi kurulduğunu ifade etti.

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