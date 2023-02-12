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    Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu’nun eşi yaşadığı şoku anlattı

    Hataysporlu Christian Atsu’nun eşi Marie Claire Rupio,“Önce iyi olduğu söylendi. 11 saat sonra radyodan nerede olduğunun bilinmediği haberi bizi şoke etti”diye konuştu.

    Radyodan duymak bizi yıktı

    Hatayspor forması giyen Christian Atsu'dan 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından hala haber alınamıyor. Futbolcunun ailesi ise Atsu'dan gelecek iyi haberi dört gözle bekliyor. Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio, yaşadıkları travmayı ve son durumu anlattı.



    HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUM
    31 yaşındaki oyuncunun halen hayatta olduğuna inandığını söyleyen Rupio, yaşanan belirsizliğin ailelerini derinden etkilediğine dikkati çekti. Ayrıca Rupio, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve gelecek iyi haberi beklediklerini dile getirdi.



    HABERİ 11 SAAT SONRA DUYDUK
    Rupıo yaptığı açıklamada, "Atsu halen kayıp ve nerede olduğu bilinmiyor. Uyuyamıyoruz. Onun için sürekli dua ediyorum. İlk başta kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğü söylendi. Çocuklarımın 11 saat sonra Atsu'nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duyması tam anlamıyla şoke ediciydi" diye konuştu. Bilindiği üzere Ganalı futbolcu ve Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut aynı binada kalıyordu.



        ATSU İÇİN TÜM KALBİMLE DUA EDİYORUM
        Dünyaca ünlü Ganalı eski futbolculardan Michael Essien, Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu hakkında açıklamalarda bulundu. Essien, "Atsu'nun halen hayatta olduğunu umuyor ve onun için tüm kalbimle dua ediyorum. Bu trajediyi yaşayan aileler başta olmak üzere tüm Türkiye'nin de yanındayım" dedi.

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        Haberler Spor Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu’nun eşi yaşadığı şoku anlattı
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