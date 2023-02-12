Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu’nun eşi yaşadığı şoku anlattı

Hatayspor forması giyen Christian Atsu'dan 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından hala haber alınamıyor. Futbolcunun ailesi ise Atsu'dan gelecek iyi haberi dört gözle bekliyor. Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio, yaşadıkları travmayı ve son durumu anlattı.
HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUM
31 yaşındaki oyuncunun halen hayatta olduğuna inandığını söyleyen Rupio, yaşanan belirsizliğin ailelerini derinden etkilediğine dikkati çekti. Ayrıca Rupio, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve gelecek iyi haberi beklediklerini dile getirdi.
HABERİ 11 SAAT SONRA DUYDUK
Rupıo yaptığı açıklamada, "Atsu halen kayıp ve nerede olduğu bilinmiyor. Uyuyamıyoruz. Onun için sürekli dua ediyorum. İlk başta kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğü söylendi. Çocuklarımın 11 saat sonra Atsu'nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duyması tam anlamıyla şoke ediciydi" diye konuştu. Bilindiği üzere Ganalı futbolcu ve Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut aynı binada kalıyordu.