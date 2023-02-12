Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu’nun eşi yaşadığı şoku anlattı





HABERİ 11 SAAT SONRA DUYDUK

Rupıo yaptığı açıklamada, "Atsu halen kayıp ve nerede olduğu bilinmiyor. Uyuyamıyoruz. Onun için sürekli dua ediyorum. İlk başta kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğü söylendi. Çocuklarımın 11 saat sonra Atsu'nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duyması tam anlamıyla şoke ediciydi" diye konuştu. Bilindiği üzere Ganalı futbolcu ve Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut aynı binada kalıyordu.