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    • Güncel
    • 12.02.2023 10:16
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    • 12.02.2023 10:16
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    Asrın depremlerinde dünyanın ilk mağara kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları zarar görmedi

    Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki asrın depremlerinde binlerce yıkım yaşanırken Hatay’da bulunan dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre ve binlerce yıllık Hatay Kalesi kalıntıları depremde hasar almadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremlerde dünyanın ilk mağara kilisesi hasar almadı

    Asrın çifte depremlerinde en fazla hasara yol açtığı illerden olan Hatay'da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına paralel olarak büyük yıkımın yaşandığı şehir merkezinde enkaz kaldırma işlemleri de sürdürülüyor.

    ST. PİERRE (AZİZ PETRUS) KİLİSESİ VE HATAY KALESİ KALINTILARI ZARAR GÖRMEDİ

    Depremde büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'ın iki önemli tarihi eseri olan St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük sarsıntılarda hiç etkilenmedi.

    M.S 29-40 yıllarında yapılan St. Pierre Kilisesi, Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde Stauris Dağı'nın (Haç Dağı) batı yamacında yer alıyor.

    MAĞARA, HRİSTİYANLIĞIN EN ESKİ KİLİSELERİNDEN BİRİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

    Dağın yamacındaki kayalara oyulmuş 13 metre derinliğinde olan 9.5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşan kilise, dünyanın 'ilk mağara kilisesi' olarak kabul ediliyor.

        Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından "hac yeri" ilan edilen mağara, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.

        İSTANBUL'DAKİ SURLARDAN SONRA TÜRKİYE'NİN EN UZUN SUR DUVARLARI OLARAK BİLİNİYOR

        Büyük depremde kalıntılarında dahi hiç hasar oluşmayan ikinci ören yeri olan Hatay Kalesi ise M.Ö 300 yıllarında Büyük İskender'in generallerinden Seleucos I. Nikator tarafından kurulan dünyanın önemli yapıları arasında yer alıyor.

        Roma ve Bizans dönemlerinde yapılan ilavelerle genişletilip 23 bin 600 metre uzunluğa erişmiş olan Hatay Kalesi'nin surları, İstanbul'daki surlardan sonra Türkiye'nin en uzun sur duvarları olarak biliniyor.Depremin en ağır hasara yol açtığı Hatay'ın hemen yanı başında sapasağlam ayakta kalan St. Pierre Kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları dron ile havadan görüntülendi.

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