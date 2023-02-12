Asrın depremlerinde dünyanın ilk mağara kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları zarar görmedi

Asrın çifte depremlerinde en fazla hasara yol açtığı illerden olan Hatay'da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına paralel olarak büyük yıkımın yaşandığı şehir merkezinde enkaz kaldırma işlemleri de sürdürülüyor.
ST. PİERRE (AZİZ PETRUS) KİLİSESİ VE HATAY KALESİ KALINTILARI ZARAR GÖRMEDİ
Depremde büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'ın iki önemli tarihi eseri olan St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük sarsıntılarda hiç etkilenmedi.
M.S 29-40 yıllarında yapılan St. Pierre Kilisesi, Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde Stauris Dağı'nın (Haç Dağı) batı yamacında yer alıyor.
MAĞARA, HRİSTİYANLIĞIN EN ESKİ KİLİSELERİNDEN BİRİ OLARAK KABUL EDİLİYOR
Dağın yamacındaki kayalara oyulmuş 13 metre derinliğinde olan 9.5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşan kilise, dünyanın 'ilk mağara kilisesi' olarak kabul ediliyor.