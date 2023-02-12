Asrın depremlerinde dünyanın ilk mağara kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları zarar görmedi

Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından "hac yeri" ilan edilen mağara, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.

İSTANBUL'DAKİ SURLARDAN SONRA TÜRKİYE'NİN EN UZUN SUR DUVARLARI OLARAK BİLİNİYOR

Büyük depremde kalıntılarında dahi hiç hasar oluşmayan ikinci ören yeri olan Hatay Kalesi ise M.Ö 300 yıllarında Büyük İskender'in generallerinden Seleucos I. Nikator tarafından kurulan dünyanın önemli yapıları arasında yer alıyor.