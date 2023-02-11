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    • Güncel
    • 11.02.2023 10:23
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    • 11.02.2023 10:23
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    Ulaşıldığı 122'nci saatte 13 yaşındaki Aya yaşama veda etti

    Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay'ıda yıkıp geçmişti. Enkaz altında kalan Aya, kendisiyle temas kuran ekiplerin yoğun çabalarına rağmen 122 saat sonra hayatını kaybetti. Deprem anında üzerine düşen beton blok yüzünden ayağının kesilmesine karar verilen Aya'nın operasyon esnasında yaşamını yitirmesi, saatlerce mücadele veren arama kurtarma ekiplerini üzüntüye boğdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ulaşıldığı 122’nci saatte yaşama veda etti

    Kahramanmaraş merkezli şiddeti 7.7 ve 7.6 iki depremin ardından yıkımın en fazla olduğu iller arasında bulunan Hatay'da gece sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının 116'ncı saatinde Antakya ilçesinin Akevler Mahallesindeki 9 katlı binanın enkazında bir kişinin hayatta olduğu saptandı. Isı ölçer cihazı ve sesli çağrıların ardından Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Aya ile irtibat kuruldu. 13 yaşındaki Aya ile sözlü temasın ardından ekipler zamana karşı büyük bir mücadele başlattı.

    ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÜYÜK ÇABA HARCADI

    Gece yarısında başlatılan çalışmalar ile 9 katlı binanın 2'nci katında mahsur kaldığı saptanan Aya için Kocaeli ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye müdürlükleri bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekipleri büyük çaba harcadı. Ekipler, saat 06.30 sıralarında günlerce enkazda hayatta kalma mücadelesi veren ve bir ayağı beton bloğun altında sıkıştığı öğrenilen Aya'ya ulaştı.

    122 SAAT SONRA YAŞAMA VEDA ETTİ

    Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Aya için zamana karşı mücadele veren ekipler, tüm çabalarına rağmen beton bloğun altında kalan ayağını kurtaramadı. Bu sırada entübe olduğu belirlenen Aya'nın, ayağının kesilerek enkazdan çıkarılması için sağlık ekiplerinden de görüş alındı. Hayati riski nedeniyle ayağının kesilmesine karar verilen Aya, birkaç dakika sonra sabah saat 07.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Depremden yaklaşık 122 saat sonra Aya'nın yaşama veda etmesi onu kurtarmak için büyük çaba harcayan arama kurtarma görevlilerinde de büyük üzüntüye neden oldu.

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