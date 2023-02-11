Ulaşıldığı 122'nci saatte 13 yaşındaki Aya yaşama veda etti

122 SAAT SONRA YAŞAMA VEDA ETTİ

Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Aya için zamana karşı mücadele veren ekipler, tüm çabalarına rağmen beton bloğun altında kalan ayağını kurtaramadı. Bu sırada entübe olduğu belirlenen Aya'nın, ayağının kesilerek enkazdan çıkarılması için sağlık ekiplerinden de görüş alındı. Hayati riski nedeniyle ayağının kesilmesine karar verilen Aya, birkaç dakika sonra sabah saat 07.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Depremden yaklaşık 122 saat sonra Aya'nın yaşama veda etmesi onu kurtarmak için büyük çaba harcayan arama kurtarma görevlilerinde de büyük üzüntüye neden oldu.