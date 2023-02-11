Hepimizin başı sağ olsun! Asrın deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin hikayeleri ise 85 milyonu ağlattı

Adana'da görevli polis memuru İbrahim Akça'nın eşi Emine Akça, çocukları Mehmet (6) ve Metehan (3), evlerinin yıkılması sonucu hayatını kaybetti.
Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtulan Akça, hayat arkadaşı ve çocuklarını son yolculuğuna uğurladı. Yaklaşık 8 ay önce çöken binaya taşındıklarını söyleyen İbrahim Akça, eşi ve çocuklarının mezarındaki toprağı tek tek okşadı. Sonrasında dualar etti. Emine Akça'nın yakınları da mezarı başında ağıtlar yaktı.
İbrahim Akça, depremden şans eseri kurtuldu. Ancak yakınlarının ölümüyle gözyaşına boğuldu.
1 YILLIK EVLİLERDİ
GAZİANTEP Nurdağı'nda görev yapan Almanca öğretmeni Oğuzhan Altınsoy ile İngilizce öğretmeni Melek Altınsoy ve 2 aylık kızları Nehir Asel, Atatürk Mahallesi Nur Sitesi'ndeki evlerinde depreme yakalandı.
Yıkılan binanın enkazında yapılan çalışmalarda cansız bedenlerine ulaşıldı. Öğretmen çiftin 1 yıl önce evlendiği ortaya çıktı.
TATİLDE YAKALANDILAR
MUĞLA'DAN ara tatil için gittikleri memleketleri Adıyaman ve Hatay'da depremde çöken binaların enkazı altında kalan beden eğitimi ve spor bölümü öğrencisi Demet Koku, yaşlı bakım bölümü öğrencisi Abuzer Aydınlık, psikolojik danışmanlık bölümü öğrencisi Furkan Çelik ile hemşirelik bölümü öğrencisi İsmail Cem Keremoğlu yaşamını yitirdi.
ÖLÜM BİLE AYIRAMADI
HATAY'DA görev yapan Muğlalı polis memuru Emine Çankır ile kızları 15 yaşındaki Şevval Çankır ve 10 yaşındaki Elif Ceren Çankır, yüzyılın felaketinde göçük altında kaldı. 3'ü de hayatını kaybetti. Cenazeleri ise Muğla Marmaris'e yollandı.
DOĞA DOSTUYDU
Adıyaman'daki Isias Hotel'in enkazında doğaseverlerin yakından tanıdığı rehber Önder Cırık'ın (44) cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye genelinde birçok doğa koruma projesinde yer alan Cırık, Doğu Karadeniz ve Kars- Ardahan-Iğdır başta olmak üzere Türkiye'de birçok bölgede doğa koruma, sürdürülebilir kalkınma, biyokültürel turizm ve yaban hayat araştırmaları üzerine çalışmalar yapıyordu.
MİSAFİRLİĞE GİTMİŞ
HATAY'DA meydana gelen yüzyılın felaketinde enkaz altında kalan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Faruk Aksoy, kızı Nida Aksoy'la birlikte hayatını kaybetti. Nida Aksoy'un Mersin'den Hatay'a babasının yanına ziyarete gittiği anlaşıldı.
11 AKRABASINI KAYBETTİ
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremlerde 11 akrabasının yaşamını yitirmesiyle yıkıldı. Haberi sosyal medyadan paylaşan Yayman, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız" ifadesini kullandı.
Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtulan Akça, hayat arkadaşı ve çocuklarını son yolculuğuna uğurladı. Yaklaşık 8 ay önce çöken binaya taşındıklarını söyleyen İbrahim Akça, eşi ve çocuklarının mezarındaki toprağı tek tek okşadı. Sonrasında dualar etti. Emine Akça'nın yakınları da mezarı başında ağıtlar yaktı.
İbrahim Akça, depremden şans eseri kurtuldu. Ancak yakınlarının ölümüyle gözyaşına boğuldu.
1 YILLIK EVLİLERDİ
GAZİANTEP Nurdağı'nda görev yapan Almanca öğretmeni Oğuzhan Altınsoy ile İngilizce öğretmeni Melek Altınsoy ve 2 aylık kızları Nehir Asel, Atatürk Mahallesi Nur Sitesi'ndeki evlerinde depreme yakalandı.
Yıkılan binanın enkazında yapılan çalışmalarda cansız bedenlerine ulaşıldı. Öğretmen çiftin 1 yıl önce evlendiği ortaya çıktı.
TATİLDE YAKALANDILAR
MUĞLA'DAN ara tatil için gittikleri memleketleri Adıyaman ve Hatay'da depremde çöken binaların enkazı altında kalan beden eğitimi ve spor bölümü öğrencisi Demet Koku, yaşlı bakım bölümü öğrencisi Abuzer Aydınlık, psikolojik danışmanlık bölümü öğrencisi Furkan Çelik ile hemşirelik bölümü öğrencisi İsmail Cem Keremoğlu yaşamını yitirdi.
ÖLÜM BİLE AYIRAMADI
HATAY'DA görev yapan Muğlalı polis memuru Emine Çankır ile kızları 15 yaşındaki Şevval Çankır ve 10 yaşındaki Elif Ceren Çankır, yüzyılın felaketinde göçük altında kaldı. 3'ü de hayatını kaybetti. Cenazeleri ise Muğla Marmaris'e yollandı.
DOĞA DOSTUYDU
Adıyaman'daki Isias Hotel'in enkazında doğaseverlerin yakından tanıdığı rehber Önder Cırık'ın (44) cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye genelinde birçok doğa koruma projesinde yer alan Cırık, Doğu Karadeniz ve Kars- Ardahan-Iğdır başta olmak üzere Türkiye'de birçok bölgede doğa koruma, sürdürülebilir kalkınma, biyokültürel turizm ve yaban hayat araştırmaları üzerine çalışmalar yapıyordu.
MİSAFİRLİĞE GİTMİŞ
HATAY'DA meydana gelen yüzyılın felaketinde enkaz altında kalan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Faruk Aksoy, kızı Nida Aksoy'la birlikte hayatını kaybetti. Nida Aksoy'un Mersin'den Hatay'a babasının yanına ziyarete gittiği anlaşıldı.
11 AKRABASINI KAYBETTİ
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremlerde 11 akrabasının yaşamını yitirmesiyle yıkıldı. Haberi sosyal medyadan paylaşan Yayman, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız" ifadesini kullandı.