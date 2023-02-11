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    • 11.02.2023 10:26
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    • 11.02.2023 10:35
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    Asrın seferberliği: Mehmetçik köylere helikopterle yardım ulaştırıyor

    Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Mehmetçik karadan ulaşımın mümkün olmayan köylere helikopterlerle yardım ulaştırıyor.

    takvim.com.tr
    Mehmetçik köylere havadan yardım ulaştırıyor!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinin ardından mehmetçik karadan ulaşımın mümkün olmayan köylere helikopterlerle yardım ulaştırıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ettiği bildirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor" ifadeleri kullandı.

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