Asrın seferberliği: Mehmetçik köylere helikopterle yardım ulaştırıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor" ifadeleri kullandı.