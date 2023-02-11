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    Hayat kurtaran havlama

    Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Bütün Türkiye ağladı. Asrın felaketi olarak hafızalara kazındı. Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler sonrası, yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Antakya'daki enkazlarda çalışmada enteresan bir hikaye ortaya çıktı.

    Hayat kurtaran havlama
    Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Bütün Türkiye ağladı. Asrın felaketi olarak hafızalara kazındı. Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler sonrası, yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Antakya'daki enkazlarda çalışmada enteresan bir hikaye ortaya çıktı.



    Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı binanın enkazında çalışan asker, polis, jandarma, UMKE ile yerli ve yabancı sivil kurtarma ekipleri, "Sesimi duyan var mı?" çağrısı yaptıkları yıkıntıların arasından köpek havlaması duydu. Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, köpeği "Venüs" ve ardından isminin Duygu olduğu öğrenilen 35 yaşındaki kadını bulunduğu yerden aldı. Ekipler, depremzede kadını sağlık görevlilerine teslim etti. Köpeğe ise sağlık ekiplerince serum bağlandı.

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