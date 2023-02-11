Depremzedeler için hazırlanan yardım kolilerine notlarla destek: ''Isınmanızı istiyorum mutlu olmanızı istiyorum''

Yaşanan büyük felakette Türkiye tek yürek oldu. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, yardım kampanyalarına destek olmaya devam ediyor. Çocuklar da aileleriyle yardım noktalarına gelerek kumbarasından çıkan paraları, oyuncaklarını, eşyalarını depremzede çocuklar için gönderiyor. Miniklerin yardım kolilerinin içine bıraktığı notlar da görenleri duygulandırıyor.

6,5 YAŞINDAKİ KEREMDEN DESTEK NOTU

Kırklareli'nde de düzenlenen yardım kampanyalarına aileleriyle destek veren çocuklar da "duygu dolu" notlar yazıyor. Vatandaşlar kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak eşya ve malzemeleri yardım toplama alanlarına getiriyor.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere getirilen bazı oyuncak, mont ve ayakkabıların üzerindeki notlar görenlerin gözyaşı dökmesine neden oluyor.

Kırklarelili Kerem de afetzede çocuklara yardım gönderen yüzbinlerce çocuktan biri. Kerem ailesinin gönderdiği yardımların içerisine çok sevdiği montunu koyarak destek verdi.

Kerem, desteğini, "Merhaba arkadaşım, ben Kerem. Bu montumu çok seviyorum ama senin olsun, seni ısıtsın. Ben 6,5 yaşındayım. Kırklareli." diye kaleme aldığı notla gönderdi.

KEREM'İN MONTU ARKADAŞINA ULAŞTI

Kerem'in çok sevdiği montu minik bir çocuğu ısıttı.

DENİZ ATA, DEFNE VE EYMEN'DEN NOT VAR

7 yaşındaki Deniz Ata Çakır ise yazdığı notta, "Sevgili kardeşlerim, büyük acılar yaşadığınızı biliyoruz. Bu kötü günler de geride kalacak. Sizler için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Çok güzel ve çok mutlu günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun." ifadeleriyle duygularını aktardı.

Tekirdağ'da da depremzedelere oyuncaklarını gönderen 7 yaşındaki Eymen, not kağıdına, "Benim oyuncaklarım sizi mutlu etsin." yazdı.

6 yaşındaki Defne ise yolladığı oyuncaklarının yanındaki notunda, "Bu oyuncaklarımı size yolluyorum. Orada deprem olduğu için çok üzülüyorum. Her akşam sizlere dua ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AMİNE'DEN NOT

Minik Amine'den not, ''Sizde üşümeyin boniyle şilayıda üşütme bundan sonra onlar senin. İkiside yatmayı çok seviyor, onları hep yatır ve uzun süre sakla.'' dedi.

''SİZİN İÇİN EN DEĞER VERDİĞİM EŞYALARIMI KOYDUM''

Almina, ''Merhaba ben Almine inşallah bu zor zamandan en yakın zamanda kurtulursunuz. Sizin için en değer verdiğim eşyalarımı koydum. Geçmiş olsun, sevgiler Almina.'' diyerek en sevdiği eşyalarını depremzedelere gönderdi.





''EN SEVDİĞİM AYICIĞIMI SANA GÖNDERİYORUM''

Minik Kartal'dan akranlarına not: ''Ben Kartal, en sevdiğim oyuncağımı sana gönderiyorum. İstanbul Fatih'te yaşıyorum. Büyüdüğün zaman beni bul ayıcığım. Fotoğrafımı hep sakla, ben seni bulamam büyüdükten sonra arkadaş oluruz.'' dedi.