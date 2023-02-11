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    • 11.02.2023 14:12
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    Son dakika: Deprem sonrası OHAL kararları Resmi Gazete'de!

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremde yıkıma uğrayan 10 ilde 3 ay süre ile OHAL ilan edildi. Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    takvim.com.tr
    OHAL kararları Resmi Gazete’de!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma sebep oldu.

    7 gün milli yas ilan edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 ilde 3 ay süre ile OHAL ilan edildiğini duyurdu.

    OHAL KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
    Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

    Detaylar gelecek...
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    Haberler Güncel Son dakika: Deprem sonrası OHAL kararları Resmi Gazete'de!
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