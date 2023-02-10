"AFAD görevlisiyim" diyerek TIR'ları yağmalayan şahıs yakalandı
Son dakika haberi | Hatay'da meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından Türkiye yaraları sarmak için seferber olurken, bazı kişilerse durumu fırsat bilerek yağma yapmaya kalktı. Bu şahıslardan biri Hatay Antakya'da kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtarak Hakkari'den gelen bazı yardım tırlarını çiftlik deposuna yönlendirdi. Zanlının istiflediği ürünler arasında su, bebek bezi, yumurta, kuru bakliyat ve tekstil malzemeleri bulundu.
10.02.2023 23:24 - Son Güncelleme: 10.02.2023 23:50
Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.
Emniyet ekiplerinin suçüstü yakaladığı zanlının üzerine AFAD kıyafetleri giydiği ve insani yardım malzemesi taşıyan 3 TIR'ı yönlendirdiği ve boşalttığı ortaya çıktı.