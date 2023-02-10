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"AFAD görevlisiyim" diyerek TIR'ları yağmalayan şahıs yakalandı

Son dakika haberi | Hatay'da meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından Türkiye yaraları sarmak için seferber olurken, bazı kişilerse durumu fırsat bilerek yağma yapmaya kalktı. Bu şahıslardan biri Hatay Antakya'da kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtarak Hakkari'den gelen bazı yardım tırlarını çiftlik deposuna yönlendirdi. Zanlının istiflediği ürünler arasında su, bebek bezi, yumurta, kuru bakliyat ve tekstil malzemeleri bulundu.

10.02.2023 23:24 - Son Güncelleme: 10.02.2023 23:50
AFAD görevlisiyim diyerek TIR’ları yağmalayan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.

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AFAD görevlisiyim diyerek TIR’ları yağmalayan şahıs yakalandı

Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

AFAD görevlisiyim diyerek TIR’ları yağmalayan şahıs yakalandı

Ekipler bir yandan canla başla çalışırken, diğer yandan da başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerden yağma haberleri gelmeye başladı.

AFAD görevlisiyim diyerek TIR’ları yağmalayan şahıs yakalandı

"AFAD GÖREVLİSİYİM" DİYEREK TIRLARI ÇİFTLİĞİNE YÖNLENDİRDİ
Hatay'a bağlı Antakya ilçesinde yer alan kapalı spor salonu civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs, Hakkari Yüksekova yönünden gelen yardım TIR'larını çiftlik deposuna yönlendirdi.

AFAD görevlisiyim diyerek TIR’ları yağmalayan şahıs yakalandı

Emniyet ekiplerinin suçüstü yakaladığı zanlının üzerine AFAD kıyafetleri giydiği ve insani yardım malzemesi taşıyan 3 TIR'ı yönlendirdiği ve boşalttığı ortaya çıktı.

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