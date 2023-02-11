Tren vagonları depremzedelerin evi oldu

''HAVA ÇOK SOĞUK AMA BURASI SICAK''

Evi ağır hasar aldığı için vagonda kalan 3 çocuk annesi Tülay Ser, "Devlet Demir Yolları istasyonundayız. Evimiz ağır hasarlı giremiyoruz. Evden hiçbir şey alamıyoruz. Allah'a şükür çocukları kurtardık. Sağlık ve sıhhatleri iyi. Burada yaşamaya çalışıyoruz ama ev sıkıntısı var. Diğer depremden de vagonda kalmıştık bu ikinci oldu. Elazığlı değilim. Tanıdığım ve akrabam olmadığı için ilk geldiğim yer burası. Hava çok soğuk ama burası sıcak. En kötü anında ve zamanında kurulan dostluklar çok güzel. Vagonda ekmeğini ve suyunu paylaşıyorsun. O hiçbir zaman unutulmayacak. Devletimize rabbim zeval vermesin. Allah herkes güç kuvvet versin. Vagon Kahramanmaraş'a veya Malatya'ya gidecek deseler seve seve ineceğim. Çünkü oradakiler daha mağdur. Ama benim gidecek hiçbir yerim yok" şeklinde konuştu.