Şato villaların sahibi konuştu: ''Buralar kaba inşaat burada kalınmaz''

Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 580'inin kaba inşaatı tamamlandı. Villalardan 350'si; Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı.
Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu.
ŞATO MİMARİSİYLE TEPKİYE YOL AÇTI
İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durdu.
3 ŞİRKET HAKKINDA VERİLEN İFLAS KARARI KALDIRILDI
Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. İlerleyen hukuki süreçte konkordato başvurusu da kaldırılan şirket hakkında satış izni verildi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, bu yaz projenin tamamlanacağını ve satışların devam ettiğini belirtti.