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    • Güncel
    • 10.02.2023 16:28
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    • 10.02.2023 16:28
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    Asrın seferberliği: Yeni Hatay Stadyumu depremzedeler için çadır kente dönüştü

    Merkezi Kahramanmaraş üssü olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yüzyılın depremlerinin ardından Yeni Hatay Stadyumu depremzedeler için çadır kente dönüştürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hatay’da stadyum çadır kente dönüştürüldü!

    Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremlerde adeta sarsıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak kayıtlara geçen depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Yaşanan çifte depremlerinin ardından arama-kurtarma çalışmaları ara vermeden hızla devam ediyor.

    Depremzedelerin yaraları da sarılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, bölgelere yardım kolileri göndermek için seferber oldu. Depremde en fazla hasar meydana gelen Hatay'da çadır kentler de kurulmaya başladı.

    Çadır kent kurulumu sürreken Yeni Hatay Stadyumu, afetzedeler için yardım merkezine dönüştürüldü.

    Çevresinde de kurulan çadır kentler drone ile görüntülendi. Çadırların içerisinde vatandaşların ihtiyaçlarına yer verilecek. AFAD lojistik depolarından depremzedelere çadır gönderimi de devam ediyor.

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    Haberler Güncel Asrın seferberliği: Yeni Hatay Stadyumu depremzedeler için çadır kente dönüştü
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