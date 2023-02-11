10 ili etkileyen depremlerin ardından topyekün destek

Yüzyılın felaketi hepimizi kenetlerken, iş dünyası da yardım için seferber oldu.
BAYRAKTAR'TAN 655 MİLYON TL
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "AFAD'a 250 milyon liralık nakdi bağış yaptık. Şu ana dek yardım ve bağışlar toplamda 355 milyon liraya ulaştı" demişti. Bayraktar önceki gün de anne ve babaları adına 300 milyon lira daha yardım yaptıklarını açıkladı.
KONTEYNER KÖYÜ KURACAK
İSTANBUL Ticaret Borsası (İSTİB) konteyner köyü kurma kararı aldı. İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Yönetim Kurulumuz bir konteyner köyü kurma kararı aldı ve iki odalı 100 konteyner siparişimizi verdik. En kısa zamanda da bölgeye ulaştıracağız" dedi.
DEPREMZEDEYE 350 BİN MALZEME
A101, 50 binden fazla battaniye, on binlerce yorgan, kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaçlardan oluşan 350 bine yakın yardım malzemesini depremden etkilenen illere ulaştırdı. Kurulan sahra mutfaklarına, gıda, içecek ve diğer ihtiyaç malzemesi yardımları devam ediyor.
60 TIR YARDIM VE SICAK YEMEK
MİGROS'UN bölgeye ilettiği tır sayısı 30'a ulaşırken, Sanal Market üzerinden duyarlı vatandaşların yaptıkları bağışlarla 30 tır daha hazırlanıyor. Kızılay koordinasyonunda İskenderun ve Kahramanmaraş'a 2 seyyar mutfakla sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.
İSO 12 TIRI ULAŞTIRDI
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO), 3 günde 416 jeneratör, 13 bin battaniye, bin 250 tüplü soba, 3 bin çift ayakkabı, binlerce gıda paketi, 31 bin 500 ekmek ve çok sayıda hijyen ürünlerinden oluşan ihtiyaç maddelerini 12 tır ile deprem bölgesine ulaştırdı. İTO'dan yapılan açıklamada da 32 tırlık yardımdan sonra 24 tırın daha yola çıkacağı duyuruldu.
DÜNYA BANKASI'NDAN 1.78 MİLYAR $
DÜNYA Bankası, kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlayacağını duyurdu. Banka, depremlerden etkilenenleri desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığını aktardı. Türkiye'deki mevcut 2 proje kapsamında ilk aşamada 780 milyon dolar tutarında yardım sağlandığı belirtildi.
4 KOLDAN ÇALIŞTI
TRENDYOL başta kendi kaynakları olmak üzere, paydaşlarıyla el ele vererek yardımların 400 milyon lirayı aşarak devam ettiğini duyurdu. 40 tır ve 10 kargo uçağı ile gıda ve yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırdıklarını belirten Trendyol, "Bölgedeki Trendyol Express depo, aktarma merkezi ve şubelerini acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için hazır hale getirdik" açıklaması yaptı.
REHABİLİTASYON MERKEZİ GELİYOR
RAMS Türkiye çalışanlarından oluşan 10 kişilik gönüllü ekip, AFAD koordinasyonunda bölgeye yardım malzemeleri yüklü 20 tır gönderdi. Açıklamada, "900 metrekare alanda çocuk rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek çadırımız yoldadır" denildi.
HATLAR ONARILDI
DEPREMLE birlikte 10 ilin enerji altyapısında da büyük hasarlar meydana gelirken, Enerji Bakanlığı ve özel sektörün hızlı organizasyonuyla elektrik iletim hatlarının tamamı onarıldı. Ancak AFAD'ın bölgede arama kurtarma yapması ve enkazlarda hayatta olan vatandaşların bulunması nedeniyle, sadece AFAD'ın "elektrik verilebilir" dediği noktalara kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı.
BAYRAKTAR'TAN 655 MİLYON TL
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "AFAD'a 250 milyon liralık nakdi bağış yaptık. Şu ana dek yardım ve bağışlar toplamda 355 milyon liraya ulaştı" demişti. Bayraktar önceki gün de anne ve babaları adına 300 milyon lira daha yardım yaptıklarını açıkladı.
KONTEYNER KÖYÜ KURACAK
İSTANBUL Ticaret Borsası (İSTİB) konteyner köyü kurma kararı aldı. İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Yönetim Kurulumuz bir konteyner köyü kurma kararı aldı ve iki odalı 100 konteyner siparişimizi verdik. En kısa zamanda da bölgeye ulaştıracağız" dedi.
DEPREMZEDEYE 350 BİN MALZEME
A101, 50 binden fazla battaniye, on binlerce yorgan, kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaçlardan oluşan 350 bine yakın yardım malzemesini depremden etkilenen illere ulaştırdı. Kurulan sahra mutfaklarına, gıda, içecek ve diğer ihtiyaç malzemesi yardımları devam ediyor.
60 TIR YARDIM VE SICAK YEMEK
MİGROS'UN bölgeye ilettiği tır sayısı 30'a ulaşırken, Sanal Market üzerinden duyarlı vatandaşların yaptıkları bağışlarla 30 tır daha hazırlanıyor. Kızılay koordinasyonunda İskenderun ve Kahramanmaraş'a 2 seyyar mutfakla sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.
İSO 12 TIRI ULAŞTIRDI
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO), 3 günde 416 jeneratör, 13 bin battaniye, bin 250 tüplü soba, 3 bin çift ayakkabı, binlerce gıda paketi, 31 bin 500 ekmek ve çok sayıda hijyen ürünlerinden oluşan ihtiyaç maddelerini 12 tır ile deprem bölgesine ulaştırdı. İTO'dan yapılan açıklamada da 32 tırlık yardımdan sonra 24 tırın daha yola çıkacağı duyuruldu.
DÜNYA BANKASI'NDAN 1.78 MİLYAR $
DÜNYA Bankası, kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlayacağını duyurdu. Banka, depremlerden etkilenenleri desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığını aktardı. Türkiye'deki mevcut 2 proje kapsamında ilk aşamada 780 milyon dolar tutarında yardım sağlandığı belirtildi.
4 KOLDAN ÇALIŞTI
TRENDYOL başta kendi kaynakları olmak üzere, paydaşlarıyla el ele vererek yardımların 400 milyon lirayı aşarak devam ettiğini duyurdu. 40 tır ve 10 kargo uçağı ile gıda ve yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırdıklarını belirten Trendyol, "Bölgedeki Trendyol Express depo, aktarma merkezi ve şubelerini acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için hazır hale getirdik" açıklaması yaptı.
REHABİLİTASYON MERKEZİ GELİYOR
RAMS Türkiye çalışanlarından oluşan 10 kişilik gönüllü ekip, AFAD koordinasyonunda bölgeye yardım malzemeleri yüklü 20 tır gönderdi. Açıklamada, "900 metrekare alanda çocuk rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek çadırımız yoldadır" denildi.
HATLAR ONARILDI
DEPREMLE birlikte 10 ilin enerji altyapısında da büyük hasarlar meydana gelirken, Enerji Bakanlığı ve özel sektörün hızlı organizasyonuyla elektrik iletim hatlarının tamamı onarıldı. Ancak AFAD'ın bölgede arama kurtarma yapması ve enkazlarda hayatta olan vatandaşların bulunması nedeniyle, sadece AFAD'ın "elektrik verilebilir" dediği noktalara kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı.