Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bu çerçevede yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltı ve sorgu işlemleri devam ediyor.
- Güncel
- 11.02.2023 16:01
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- 11.02.2023 16:03
Şanlıurfa'da Kahramanmaraş depremi sonrası yıkılan binalara ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Şanlıurfa'da yıkılan binalara ilişkin yapılan tespitlerin ardından yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.