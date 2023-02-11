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    • 11.02.2023 16:03
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    Şanlıurfa'da Kahramanmaraş depremi sonrası yıkılan binalara ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi | Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Şanlıurfa'da yıkılan binalara ilişkin yapılan tespitlerin ardından yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

    İHA
    Şanlıurfa’da yıkılan binalara ilişkin 8 kişi gözaltı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Bu çerçevede yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltı ve sorgu işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa'da Kahramanmaraş depremi sonrası yıkılan binalara ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
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