Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremlerden etkilenen Hatay Antakya'da, 129 saat sonra umut veren bir haber daha geldi.

8 AYLIK HAMİLE KADIN ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Bölgede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından enkazdan, 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu 35 yaşında bir kadın enkaz altından çıkartıldı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "129 saat sonra itfaiye ekiplerimiz genç bir kadını enkazdan kurtardı. Hamile olduğu söyleniyor. Bebeğiyle birlikte uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.