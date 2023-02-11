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    • Güncel
    • 11.02.2023 15:00
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    • 11.02.2023 15:00
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    8 aylık hamile kadın enkazdan 129 saat sonra sağ olarak çıkartıldı

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen gelen çifte depremlerde, enkaz altında kalanların arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Hatay Antakya'da depremden 129 saat sonra, 8 aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın, itfaiye ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.

    AJANSLAR
    Hamile kadın enkazdan 129 saat sonra çıkartıldı!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremlerden etkilenen Hatay Antakya'da, 129 saat sonra umut veren bir haber daha geldi.

    8 AYLIK HAMİLE KADIN ENKAZDAN ÇIKARTILDI

    Bölgede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından enkazdan, 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu 35 yaşında bir kadın enkaz altından çıkartıldı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "129 saat sonra itfaiye ekiplerimiz genç bir kadını enkazdan kurtardı. Hamile olduğu söyleniyor. Bebeğiyle birlikte uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel 8 aylık hamile kadın enkazdan 129 saat sonra sağ olarak çıkartıldı
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