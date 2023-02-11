CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hayatını kaybetti. 84 yaşında hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. FETÖ 2010 yılında CHP ve Türk siyasetini dizayn için bir kaset darbesi yapmış Baykal'ın devrilmesinin ardından görev Kılıçdaroğlu geçmişti. 2023 yılında seçimlerinde aday olmak için hesaplara yapan Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hesapları için geçtiğimiz aylarda CHP eski Genel Başkanı'nı evinde evinde ziyaret etmiş basına yansıyan fotoğrafta Baykal'ın yüz ifadesi dikkatleri çekmişti.