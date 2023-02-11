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    • Yaşam
    • 11.02.2023 13:48
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    • 11.02.2023 13:58
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    Mucize bebek! Enkazın 128'inci saatte kurtarıldı... Annesi kurtarıldı mı?

    Son dakika haberleri... "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı. Mucize bebeğin adının Halit Ali Talha olduğu öğrenildi. 21 günlük olduğu belirtilen bebeğin annesinin vefat haberi ise yürekleri yaktı.

    takvim.com.tr
    Mucize bebek!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.

    Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken 85 milyon tek yürek oldu.

    Depremin 6. gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

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    MUCİZE BEBEK KURTARILDI
    "Asrın felaketi"     olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.

    MUCİZE BEBEK KURTARILDI | VİDEO İZLE

    Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

    Ekipler, çalışma sonucunda 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

    Bebek, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ANNESİ KURTARILDI MI?
        Kurtarma görevlisi Zafer Yavuz A Haber'e konuştu. Mucize bebeğin annesinin vefat ettiğini belirten Yavuz "O artık Türkiye'nin çocuğu olacak" dedi.

        Bebeğin isminin Halit Ali Talha olduğunu belirten kurtarma görevlisi bebeğin 21 günlük olduğunu sötledi.

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