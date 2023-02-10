Canlı yayında peş peşe umut haberleri! İnanç, umut ve mucizenin adı 16 yaşındaki Hedil!

Felaketin ardından deprem bölgesine ulaşan Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ile Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte farklı illerden gelen ekiplerin oluşturduğu kurtarma timi, AFAD koordinesinde bu kez de Kahramanmaraş'ta yıkılan 4 katlı Zümrüt Apartmanı enkazından 16 yaşındaki Hedil'i sağ olarak kurtardı. Hedil'i kurtarabilmek için sabah saatlerinde başlayan çalışma depremin 135'inci saatinde tamamlandı. Enkazın altından sağ kurtarılan kız çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

134. SAATTE MUHAMMED DE KURTULDU

Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler 134. saatte 11 yaşındaki Muhammed'e de ulaştı.

Kurtarma görevlileri enkaz altında bulunan Muhammed ile kurtarma öncesi ilk teması kurup konuştu. Küçük Muhammed ardından yapılan çalışma sonucu enkazdan çıkarıldı.