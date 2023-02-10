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    • Haberler
    • 10.02.2023 05:27
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    • 11.02.2023 18:30
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    Canlı yayında peş peşe umut haberleri! İnanç, umut ve mucizenin adı 16 yaşındaki Hedil!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'nda enkaz altında kalan Ülkü depremin 128. saatinde ekiplerle iletişim kurdu. Ülkü saatler sonra enkazın altından çıkarıldı. 129. saatte Nurdağı'ndan gelen haberler umutları yeşertti. Mardin itfaiye ekipleri, enkaz altından 6. gün 129. saatte, 6 kişilik Aslan ailesini yaralı olarak kurtardı. Gaziantep'te baba ile kızı 131. saatte hayata tutundu. 131. saatte Şengül Karabacak ardından 132. saatte babası enkazdan çıkarıldı. Afetin 135. saatinde Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Hedil de enkazdan çıkarıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Peş peşe mucize kurtuluşlar

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.

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    135 SAAT SONRA HAYATA YENİDEN MERHABA
    Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 16 yaşındaki Hedil, 135'inci saatte sağ olarak kurtarıldı. Genç kız, AFAD koordinesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de içerisinde olduğu birçok farklı illerden gelen kurtarma timlerince enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 şehri etkileyen depremin 135'inci saatinde umutları yeşerten bir kurtarma operasyonu daha yaşandı. Bölgede dur durak bilmeden çalışan ekipler yaşam belirtisi olan enkazlarda zamanla yarışıyor.

    Felaketin ardından deprem bölgesine ulaşan Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ile Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte farklı illerden gelen ekiplerin oluşturduğu kurtarma timi, AFAD koordinesinde bu kez de Kahramanmaraş'ta yıkılan 4 katlı Zümrüt Apartmanı enkazından 16 yaşındaki Hedil'i sağ olarak kurtardı. Hedil'i kurtarabilmek için sabah saatlerinde başlayan çalışma depremin 135'inci saatinde tamamlandı. Enkazın altından sağ kurtarılan kız çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

    134. SAATTE MUHAMMED DE KURTULDU
    Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler 134. saatte 11 yaşındaki Muhammed'e de ulaştı.

    Kurtarma görevlileri enkaz altında bulunan Muhammed ile kurtarma öncesi ilk teması kurup konuştu. Küçük Muhammed ardından yapılan çalışma sonucu enkazdan çıkarıldı.

    MUCİZENİN ADI: ÜLKÜ
    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte Ülkü ekiplerle iletişim kurdu.

        Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine "Yaşıyorum" dedi. Ülkü saatler sonra enkazın altından çıkarıldı.

        'ELİMİ GÖRÜYOR MUSUN?' DİYE SESLENDİ
        Melisa Ülkü'ye ulaşan ilk arama-kurtarma ekibinden Atilla Çetin, "Kendisinin burada olduğunu kimsenin bilmediğini ve annesinin içeride olduğunu söyledi. Biz de kendileri için Manisa'dan geldiğimizi söyledik. Hep konuşma halindeydik. Annesini nasıl alacağımızı sordu. Annesini alacağımızı da söyledik. Elinde cüzdanı vardı. Cüzdanını kimseye vermedi. Bana 'Elimi görüyor musun?' diye seslendi. Hiçbir şey istemedi. Annesinin yerinin girişte, solda olduğunu söyledi" dedi.

        131. SAATTE ÇİFTE MUCİZE
        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 132. saatte 4 yaşında bir kız çocuğu çıkarıldı.

        BABA KIZ ENKAZDAN ÇIKARILDI | VİDEO İZLE

        Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

        UMKE, JÖAK, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Pevzi Paşa Mahallesi Kardelen Apartmanı enkazında sürdürdü.

        Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 4 yaşındaki Şengül Karabacak ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından küçük çocuk, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

            Depremin 132. saatinde enkazdan çıkarılan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

            Şengül'den sonra babası da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.





            129 SAAT SONRA 6 MUCİZE BİRDEN
            Nurdağı'nda görev yapan Mardin itfaiye ekipleri, çalışmalarını yürüttükleri enkaz altından 6. gün 129. saatte, 6 kişilik Aslan ailesini yaralı olarak kurtardı.

            NURDAĞI'NDA 129 SAAT SONRA GELEN MUCİZE | VİDEO

            Yaralılar çıkarılırken, bütün ekipler tekbir getirerek sevinç yaşadı. Yaralılar oluşturulan yaşam koridoruyla ambulanslara bindirilerek, hastanelere sevk edildi.

                2 AYLIK MUCİZE BEBEK KURTARILDI
                "Asrın felaketi"                 olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.

                Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

                MUCİZE BEBEK KURTARILDI | VİDEO İZLE

                Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

                Ekipler, çalışma sonucunda 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.Bebek, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                70 YAŞINDAKİ KADIN 122 SAAT SONRA HAYATA TUTUNDU
                Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

                Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

                Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.

                Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü.


                DİYARBAKIR'DA 122 SONRA KURTARILDI
                Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

                    Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

                    Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

                    Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


                    119 SAAT SONRA HAYATA MERHABA

                    Kahramanmaraş'ta ekiplerin hummalı çalışması sonucunda enkazdan 119 saat sonra lise öğrencisi Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Gencin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?" ilk isteği ise "su" oldu. Yürekleri ısıtan haber ekipler tarafından sevinçle karşılanırken gencin dayısı sarılıp onu öptü.

                    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin deprem felaketinin 5. gününde hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor.

                    UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş'a ulaşıldı.

                        Gencin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?" ve ilk isteği ise "su" oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı. Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi.


                        Öte yandan dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğeni Kamil Can'a sarılıp öptü.


                        115. SAATTE HAYATA TUTUNDU
                        Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Nurdağı ilçesinde 4 katlı Zeynep Apartmanı'nın enkazından güzel bir haber daha geldi.

                        Önce ekipler enkazdan 6 yaşında Kübra isimli kız çocuğunu kurtardı. Bu güzel haberin ardından çalışmalarına hız veren ekipler kız çocuğunun annesine ulaştı. 6 aylık halime Zahide Kaya 115 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

                        Bu iki güzel haber sevinçle karşılanırken o anlar kameralara yansıdı.

                        112. SAATTE ART ARDA MUCİZELER
                        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, depremin 112. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

                            Başta AFAD olmak üzere, Zonguldaklı madenciler ve Kuveyt'ten gelen ekip, Atalay Erdoğan Caddesi'nde bulunan Huzur Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

                            Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 18 yaşındaki Alihan Yılmaz ile iletişim kurdu.

                            Yılmaz, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

                            "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadına 112 saat sonra sağ ulaşıldı.

                                Hayrullah Mahallesi'ndeki Sabır Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri enkazda ulaştıkları 45 yaşındaki Nur Bayraktar'ı kurtardı.

                                111. SAATTE KURTARILDI
                                Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'de bulunan 600 Evler Sitesi'nde Erzurum AFAD ekipleri dinleme yaptıktan sonra arama kurtarma çalışmalarını sesin geldiği bölgeye yoğunlaştırdı.

                                Deprem felaketinin 5. gününde ekipler emekli öğretmen İclal Günkaya'ya ulaştı. Enkazdan 111 saat sonra çıkarılan yaşlı kadının sağlık ekiplerine teslim edilirken yaşanan sevinç kameralara yansıdı.



                                    "BENİMİ BIRAKIN ÖNCE EŞİMİ ALIN"
                                    Hatay'da 108. saatte 2 mucize birden yaşandı. Enkazdan 108 sonra hayata dönen bir depremzedenin ilk sözleri, "Beni bırakın eşimi alın" oldu. Yaklaşık 5 dakika sonra yaşlı adamın eşi de enkaz altından çıkarıldı.



                                    15 YAŞINDAKİ GENÇ ENKAZDAN 108. SAATTE ÇIKARILDI
                                    Kahramanmaraş'ta 108. saatte bir mucize daha yaşandı. 15 yaşındaki Naci Nane enkazdan sağ olarak çıkarıldı.




                                    AYNI ENKAZDAN 8. CAN ÇIKARILDI
                                    Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama- kurtarma ekipleri yaşadığı değerlendirilen 9 kişiden 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak 102 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

                                        Enkaz altında kalan Raziye Kılınç ile eşi Hacı Murat Kılınç'a 107'inci saatte ulaşıldı. Enkaz altında sağlıklı olduğu kamera ile saptanan Hacı Murat Kılınç ile Raziye Kılınç'ın çıkartılması için koridor açıldı. Nefesler tutulurken çift için ambulanslar da hazır edildi.

                                        Kılınç çiftinin Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan kızları Sude Kılınç da kurtarma çalışmalarını büyük heyecanla takip etti. Enkaz altında ilk önce çıkartılan bir mont Sude Kılınç'a verildi. Genç kız, montu kokladı.

                                        Uzun uğraşlar sonucu ilk önce enkaz altındaki Hacı Murat Kılınç sedyeye alınarak elden ele uzatılarak çıkartılıp, ambulansa ulaştırıldı. Ambulansa götürülürken ellerini kaldıran Hacı Murat Kılınç, sedyeyi taşıyan kurtarma görevlisini yüzünü okşadı.

                                            Hemen ardından aynı yaşam koridorundan Raziye Kılınç omuzlarda çıkartıldı. El sallayan Raziye Kılınç'a kızı Sude Kılınç da "Anne bak burdayım" diyerek gözyaşı döktü. Kılınç çifti, ambulanslarla hastanelere götürüldü.

                                            Yan binada olduğu düşünülen 9'uncu kişinin ise arama kurtarma çalışması sürüyor.

                                            ZEYNEP TEYZE KURTARILDI
                                            85 yaşındaki Zeynep teyze, depremden 107 saat sonra betonların arasından sağ olarak çıkarıldı.

                                            105. SAAT KARDEŞLER KURTARILDI
                                            Ekipler Hatay'ın Antakya ilçesinde Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti.

                                            Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin kurtarıldı.

                                            Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi. Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken "Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım." dedi.

                                            104. SAATTE MUCİZE
                                            Hatay'da depremin 104. saatinde 14 yaşındaki Ahmet enkaz altından çıkarıldı.

                                            Yer: Kahramanmaraş! Enkazdan kuzenini aradı, 104. saatte çıktı | VİDEO



                                            104. SAATTE İBRAHİM KANTARCI TELEFONLA KURTULDU
                                            Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş'ta 104. saatte mucizevi bir kurtuluş yaşandı. Telefonla yardım isteyip yerini söyleyen 30 yaşındaki İbrahim Kantarcı isimli genç enkazdan sağ olarak kurtarıldı ve ambulansa konularak hastaneye gönderildi. İbrahim Kantarcı'nın dışarıdaki kuzeni ile telefonda konuştuğu anlar A Haber kameralarına yansıdı.


                                                103. SAATTE MUCİZE BİR KURTULUŞ DAHA
                                                "Asrın felaketi"                                                 olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'taki bir binanın enkazından 103 saat sonra 15 yaşındaki kız çocuğu çıkarıldı.

                                                Azerbaycan'dan gelen ekipler ve gönüllüler, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde Özdemir Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

                                                Apartmanın birinci kat seviyesindeki çalışma sonucu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Ayşe Mustafa enkazdan kurtarıldı.

                                                Depremin 103. saatinde enkazdan çıkarılan Ayşe Mustafa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

                                                102. SAATTE 6 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
                                                "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından depremden 102 saat sonra 6 kişilik aile kurtarıldı.


                                                Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli ekibi, yığınların altında ses tespit etti.

                                                Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

                                                    Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

                                                    Kurtarma operasyonunun ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.

                                                    Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat Kılınç çiftinin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

                                                    101. SAATTE ANNE VE KIZI KURTARILDI | VİDEO



                                                    101. SAATTE ANNE VE KIZI KURTARILDI
                                                    Kahramanmaraş'ta Canan Şalkın ve 11 yaşındaki kızı Melike enkazdan sağ çıkarıldı.



                                                    100 SAAT SONRA ÇİFTE MUCİZE
                                                    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı enkazından bir anne ve 9 yaşındaki bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

                                                    ANNE VE KIZI KURTARILDI
                                                    Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde de mucize bir kutuluş gerçekleşti. Anne ve kızı depremin 99. saatinde enkaz altından kurtarıldi.




                                                    99. SAATTE BİR KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI
                                                    Kahramanmaraş'ta, 99 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

                                                    99. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ | VİDEO

                                                        UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

                                                        Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş (26) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Depremden 96 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                                                        95 SAAT SONRA MUCİZENİN ADI ASYA
                                                        "Asrın felaketi"                                                         olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından Asya Dönmez (7), sağ çıkarıldı.

                                                        ASYA 95 SAAT SONRA KURTARILDI | VİDEO İZLE

                                                        Depremlerin ardından General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

                                                        Binanın enkazında Dönmez'e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı.

                                                        Dönmez, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


                                                        94 SONRA ENKAZ ALTINDA YÜRÜYEREK ÇIKTI
                                                        Gaziantep'te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu.



                                                        Enkazdan gelen sesi duyan ekiplerin irtibata geçtiği kişinin isminin Adnan olduğunu söylemesi üzerine günlerdir enkaz yanında nöbet tutan baba, dua edip yolun ortasında secdeye kapandı. Genç adamı kurtaran AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan'ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını söylediği anlattı.

                                                        94 saat sonra enkaz altından yürüyerek çıktı!



                                                            6 Şubat tarihinde gece saat 04.17'de meydana gelen ve 10 ili etkileyip yaklaşık 17 bin kişinin ölümüne sebep olan 7.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut 94 saat sonra enkazdan sağ olarak yürüyerek çıkartıldı.

                                                            5 gün boyunca bodrum katta bir alanda bir masanın bulunduğu bölümde bulunan Adnan Muhammed Korkut, 5 gün boyunca burada kurtarılmayı bekledi. Enkazdaki kurtarma çalışmalarını bulunduğu yerden takip eden, hatta kepçe girdiğinde odanın izinde yer değiştirip kendini korumaya çalışan Adnan Muhammed Korkut, sesini 94 saat sonra duyurdu. AFAD ekipleri duyduğu ses üzerine dinleme yapıp isminin Adnan olduğunu öğrendikleri genci kurtarmak için insan üstü bir çaba harcadılar. Oğlunun ses verdiğini öğrenen ve günlerdir enkazın başından ayrılmayan baba Mehmet Korkut ise bu müjdeli haberi alınca enkazın önünde secdeye kapanıp dua etti.



                                                            Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yeri tespit edilen Adnan, içeri uzatılan kıyafeti alıp enkazdan adeta yürüyerek çıktı. AFAD, polis, sağlık ekipleri ve enkaz başında bekleyen vatandaşların "Adnan" tezahüratları altında enkazdan çıkan genç, ambulansa alındı. Anne Pakize, baba Mehmet Korkut ve erkek kardeşiyle gözyaşları arasında sedyede buluşan Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağı da köpeğim de vardı, sesi geliyordu" dedi.
                                                            Ambulansa alınan Adnan, alkışlar ve tekbir sesleri arasında hastaneye kaldırıldı.



                                                                92 SAAT SONRA EL SALLAYARAK ÇIKTI
                                                                Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin üzerinden 90 saati aşkın bir süre geçti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, çalışmalarını merkez Maraş Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Manolya Apartmanı'nın enkazından ses gelmesi üzerine buraya yoğunlaştı. Enkaz altında bulunan kanser hastası anne Hatice (65) ve kızı Mihriban Sultan Özçelebi (33) ile iletişim kuruldu. Çalışmanın ardından Hatice ve Mihriban Sultan Özçelebi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Mihriban Sultan Özçelebi ise kendisini kurtaran ekipleri eliyle selamladı. Hatay Cebrail Mahallesi 23 Sokak 13 numaralı apartmanda da enkaz altına kalan 40 yaşındaki Tefik Atraş 90. saatte sağ çıkarıldı.



                                                                BABA VE 5 YAŞINDAKİ KIZI KURTARILDI
                                                                Hakkari UMKE görevlileri de Hatay Odabaşı Mahallesi Gürsel Sokak'taki Prestij Asi Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü. Ekipler, depremden 90 saat sonra Tolga Doğan ve 5 yaşındaki kızını sağ çıkardı. Yine Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı. Esenler Belediyesi arama kurtarma ekibi ESKAT ise Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çiğdem 2 Apartmanı'nın enkazında yapılan kurtarma çalışmalarında 45 yaşındaki Canan Geçeci'yi yaralı olarak kurtardı.

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                                                                Haberler Haberler Canlı yayında peş peşe umut haberleri! İnanç, umut ve mucizenin adı 16 yaşındaki Hedil!
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