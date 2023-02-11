Canlı yayında peş peşe umut haberleri! 140. saatte mucizenin adı Muhammed! Yasin-i Şerif okurken bulundu, tekbirle indirildi





Kendisine ulaşıldığı sırada Yasin-i Şerif okuduğu belirtilen Habip'in su istediği kurtarma ekibine "İnsanlar beni görsün Allah'ın büyüklüğünden ibret alsın." dediği duyuldu. Depremzedenin enkazdan çıkarılışı sırasında tekbir getirmesi üzerine kurtarma ekipleri ve alanda bulunanlar da tekbir getirdi.



HATAY'DA ENKAZ ALTINDA KALAN HAMİLE KADIN İLE KARDEŞİ DEPREMDEN 140 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi, Kütahya ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye giden Kütahya AFAD gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, ilk depremden 140 saat sonra hamile bir kadın ile erkek kardeşini sağ olarak çıkarmayı başardı. Kurtarılan iki kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.

HEM AĞLADI HEM AĞLATTI! 138 SAAT SONRA ENKAZDAN HAYATA TUTUNUŞ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta 4 katlı binanın enkazında kalan karı koca, 138 saat sonra sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesinde 4 katlı Ebru Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekipler, 67 yaşındaki Abdülkerim ve eşi Sena Nanu'yu depremden 138 saat sonra sağ olarak çıkarmayı başardı.

Çift, sedyeyle ambulansa taşındığı sırada Sena Nanu'nun "Çocuklarım olmadan nasıl yaşarım" diyerek ağladığı duyuldu.

Nanu çiftine, aynı enkazdan gündüz saatlerinde çıkarılan 3 kişi arasında yer alan Suriye uyruklu kişinin yönlendirmesiyle ulaşıldığı öğrenildi.

137.SAAT MUCİZESİ!

Kahramanmaraş'ta enkaz altında bulunan 3 kişilik Taşan ailesinden Celal Taşan ve Ensar Taşan 137. saatte enkazdan kurtarıldı. Aynı aileden Yasemin Taşan'ın enkazdan çıkarılması için uğraşılıyor.

136. SAATTE İKİ MUCİZE BİRDEN

Arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler Hatay'da farklı bölgelerde iki vatandaşımızı daha enkaz altından sağ çıkardı.

TÜRKİYE AVUKAT EMRE VE MERVE HEMŞİREYİ BEKLİYOR

10 ilde meydana gelen afetin ardından arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler Merve Hemşire ve Emre Avukat'tan ses aldı. Ekipler iki vatandaşı da kurtarmak için çalışmalara başladı.

135 SAAT SONRA HAYATA YENİDEN MERHABA

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 16 yaşındaki Hedil, 135'inci saatte sağ olarak kurtarıldı. Genç kız, AFAD koordinesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de içerisinde olduğu birçok farklı illerden gelen kurtarma timlerince enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 şehri etkileyen depremin 135'inci saatinde umutları yeşerten bir kurtarma operasyonu daha yaşandı. Bölgede dur durak bilmeden çalışan ekipler yaşam belirtisi olan enkazlarda zamanla yarışıyor.