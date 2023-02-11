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    • 11.02.2023 11:01
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    • 11.02.2023 11:01
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    Hastane çalışanlarının deprem anındaki paniği kameralara yansıdı

    Kahramanmaraş merkezli deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hastane koridorunda birbirine sımsıkı sarılan anne ve kız hüzne boğdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Deprem anında korku dolu anlar

    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hastane çalışanlarının deprem esnasında yaşadığı panik kameralara yansıdı.

    KORKU DOLU ANLAR

    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bulunan güvenlik kameraları, merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu deprem esnasındaki panik görüntülerini kaydetti.

    ANNE VE KIZ DEPREM ESNASINDA BİRBİRİNE SARILDI

    Depremin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, sarsıntıya hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde sağa sola kaçıştığı ve korunmak için güvenli bir alan bulma arayışında olduğu, görüntülerin devamında ise tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem esnasında birbirine sarıldığı görülüyor.

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    Haberler Güncel Hastane çalışanlarının deprem anındaki paniği kameralara yansıdı
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