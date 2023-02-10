Enkaz altında helallik istemişti 9 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce yıkılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaş kurtarılmayı bekliyor. Enkaz altında kalan bir bir aile çektiği videoyu sosyal medya platformunda paylaştı.
''BİR SÜRÜ İNSANIN BENDE HAKKI VAR''
Videoda helallik isteyen kadın, "Bir sürü insanın bende hakkı vardı. Biz ölürsek, telefonu bulursanız hakkınızı helal edin. Mustafagile 2 bin 500 TL borcum var. Bir sürü insana yardım edin ne olur, telefon elinize geçerse Mırık Ahmet'in çocuklarının yardım parası var bende onu ödeyin." açıklamasında bulundu.
AİLEYE ULAŞILDI
Çok geçmeden o aileye ulaşıldı. O anları da kayda alan kadının ve ailesinin, 9 saat sonra enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.