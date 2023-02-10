Enkaz altında helallik istemişti 9 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından kurtarıldı

''BİR SÜRÜ İNSANIN BENDE HAKKI VAR''

Videoda helallik isteyen kadın, "Bir sürü insanın bende hakkı vardı. Biz ölürsek, telefonu bulursanız hakkınızı helal edin. Mustafagile 2 bin 500 TL borcum var. Bir sürü insana yardım edin ne olur, telefon elinize geçerse Mırık Ahmet'in çocuklarının yardım parası var bende onu ödeyin." açıklamasında bulundu.

AİLEYE ULAŞILDI

Çok geçmeden o aileye ulaşıldı. O anları da kayda alan kadının ve ailesinin, 9 saat sonra enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.