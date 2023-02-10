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    • 10.02.2023 16:40
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    • 10.02.2023 16:48
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    Enkaz altında helallik istemişti 9 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından kurtarıldı

    Kahramanmaraş’taki depremde enkaz altında kalan bir aile, artık kurtulmayız hakkınızı helal edin diyerek çektiği videoda helallik istedi. Enkazın altında kalan aile 9 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından kurtarıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Enkaz altında helallik istedi

    Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce yıkılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaş kurtarılmayı bekliyor. Enkaz altında kalan bir bir aile çektiği videoyu sosyal medya platformunda paylaştı.

    ''BİR SÜRÜ İNSANIN BENDE HAKKI VAR''

    Videoda helallik isteyen kadın, "Bir sürü insanın bende hakkı vardı. Biz ölürsek, telefonu bulursanız hakkınızı helal edin. Mustafagile 2 bin 500 TL borcum var. Bir sürü insana yardım edin ne olur, telefon elinize geçerse Mırık Ahmet'in çocuklarının yardım parası var bende onu ödeyin." açıklamasında bulundu.

    AİLEYE ULAŞILDI

    Çok geçmeden o aileye ulaşıldı. O anları da kayda alan kadının ve ailesinin, 9 saat sonra enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Enkaz altında helallik istemişti 9 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından kurtarıldı
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