Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu gözyaşlarıyla duyurdu! Kayınvalidesi enkaz altındaydı "Annemizin olduğu enkazdan..."
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremler sonrası Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere 10 ilimiz, depremin açtığı yaraları sarıyor. Çok sayıda ve ölü ve yaralının olduğu deprem sonrası ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, enkaz altında kalan eşi Çağrı Çıtanak'ın annesi içinn yardım istemişti. Kayınvalidesi enkaz altında kalan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, göçük altında ses geldiğini söyleyerek gözyaşları içinde bölgeye ambulans gönderilmesini istedi.
10.02.2023 14:45 - Son Güncelleme: 10.02.2023 15:03
Meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evli olan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun Hatay'da yaşayan kayınvalidesi de enkaz altında kaldı.
Eşi Çağrı Çıtanak ile sosyal medyadan annelerinin enkazda olduğunu duyuran Başak Gümülcinelioğlu'ndan haber var.