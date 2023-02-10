Kahramanmaraş'tan 210 depremzede, uçakla İstanbul'a getirildi! THY duyurdu: "Bugün 26 bin 699 kişi tahliye edilecek"

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından depremzelerin bölgeden tahliyeleri hızla devam ediyor. Adana, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya'dan gelen uçaklar, başta İstanbul olmak üzere çevre illerdeki akrabalarının yanına sığınmak isteyen depremzedeleri taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan askeri kargo uçağı Kahramanmaraş'tan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 210 depremzedeyi getirdi.
Depremin vurduğu şehirlerini terk etmek zorunda kalanlardan kimileri geri dönmeyi hiç düşünmezken, kimileri ise bir müddet yakınlarının yanlarında kaldıktan sonra durumu değerlendirmeyi planlıyor. Depremzedeler şehirlerindeki son durumu ve yaşadıkları zorlu yolculuklarını basın mensuplarına anlattı.