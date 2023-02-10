Kahramanmaraş'tan 210 depremzede, uçakla İstanbul'a getirildi! THY duyurdu: "Bugün 26 bin 699 kişi tahliye edilecek"

44 BİN 716 KİŞİ DEPREM BÖLGESİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin ikinci ve üçüncü gününde 44 bin 716 kişiyi deprem bölgesinden tahliye ettiklerini, bugün için de planlanan 179 tahliye seferiyle 30 bin 318 depremzedenin taşınacağı bilgisini paylaştı.



THY, BUGÜN DEPREM BÖLGESİNDEN YAKLAŞIK 27 BİN KİŞİYİ TAHLİYE EDECEK

Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.