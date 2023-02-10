Oğluna ziyarete geldi herkese mezar olan binanın altında kaldı

''GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ BİR PSİKOLOJİ ACIMIZ BÜYÜK''

"Kayınbiraderlerim rezidansın hemen yanında oturuyordu. Buraya taşınalı daha 1 yıl olmadı, 8'inci katta oturuyorlardı" diye söyleyen Serbest, "Burasını da yeni ve sağlam diye aldı. Hatta ben 'Burası deprem bölgesi, buradan niye ev aldın' dedim. ''Bize 9 şiddetindeki depreme dahi dayanacağını söylediler'' dedi. ''Kayınvalidem de yakın zamanda buraya oğlunu ziyaret için gelmişti. Maalesef ki bu zamana kadar sadece kayınbiraderimin eşi Yasemin'i kurtarabildik. Kayınbiraderim Ahmet, oğlu Ali, kızı Pelin'i ne yazık ki kaybettik. Ekiplerin dediği üzere hepsi aynı odadaymış bir tek kayınvalidem farklı bir odadaymış. Yasemin, eşinin ve çocuklarının cansız bedeniyle 2 gün boyunca kalmış. Gerçekten çok kötü bir psikoloji. Acımız çok büyük. Ahmet'i çok seviyordum. Ben hem Ahmet'in acısını hem de eşimin acısını çekiyorum. Acıya katlanmaya çalışıyoruz ama gerçekler gözlerimizin önünde. Çevredekilerin yüzlerine baktığımız zaman o acı tablo, çok kötü. Yani Ahmet'e mi, çocuklara mı üzüleyim? Yoksa kayınvalideme mi?" dedi.