Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremlerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen 10 il için afet bölgesine 77 sahra hastanesini kuracaklarını duyurmuştu.
Depremin ikinci gününden itibaren çadır hastanelerle desteklenen sağlık alt yapısı, ameliyathanesiyle, yoğun bakımıyla tam kapasite prefabrik sahra hastanelerine hazırlanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahra hastanesi depremzedelerin adeta imdanıa yetişti.
SAHRA HASTANELERİ, DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARMAK İÇİN HİZMET VERİYOR
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi binasının arkasına yerleşen MSB'nin sahra hastanesi, hizmete başladı.