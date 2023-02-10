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    • 10.02.2023 10:09
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    Depremzedelerin imdadına sahra hastaneleri yetişti!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen 10 il için afet bölgesine 77 sahra hastanesini kuracaklarını duyurmuştu. Depremin ardından çadır hastanelerle desteklenen sağlık alt yapısı, ameliyathanesiyle, yoğun bakımıyla tam kapasite prefabrik sahra hastanelerine hazırlanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahra hastanesi depremzedelerin adeta imdanıa yetişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sahra Hastaneleri, depremzedelere kucak açtı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremlerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen 10 il için afet bölgesine 77 sahra hastanesini kuracaklarını duyurmuştu.

    Depremin ikinci gününden itibaren çadır hastanelerle desteklenen sağlık alt yapısı, ameliyathanesiyle, yoğun bakımıyla tam kapasite prefabrik sahra hastanelerine hazırlanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahra hastanesi depremzedelerin adeta imdanıa yetişti.

    SAHRA HASTANELERİ, DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARMAK İÇİN HİZMET VERİYOR

    Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi binasının arkasına yerleşen MSB'nin sahra hastanesi, hizmete başladı.
        Çadırlar anlık oteller sizi bekliyor
        Haberler Güncel Depremzedelerin imdadına sahra hastaneleri yetişti!
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