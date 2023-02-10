Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendiriilen depremlerden etkilenen Onikişubat ilçesindeki depremzedeler, yaşadıkları acının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Çok sayıda bina yıkılan kente Türkiye'nin birçok ilinden ve ülke dışından gelen çok sayıda ekip, arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından gönderilen yardımlar ise depremzedelere dağıtılıyor. AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde ise depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışıyor.
"BİR KIZILLIK GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI ARDINDAN BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"
Süha Erler Anadolu Lisesi bahçesine AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırlarda yaşayan depremzedelerden Onur Göl (28), depreme Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki evinde yakalandığını belirtti. Göl, eve gece 03.30 sıralarında geldiği sırada sokakta çok sayıda köpek gördüğünü söyleyerek "Sonrasında yatağa uzandım, Malik Ecder Türbesi'nin oradan bir kızıllık gökyüzünü kapladı. Sonrasında ise çarşı kısmında çok büyük bir patlama oldu. Onun etkisiyle zaten çok kötü bir şekilde sallandık." diye konuştu.
"DEVLET BİZİM BABAMIZDIR, DEVLETİMİZE ASLA KÜSEMEYİZ"
Göl, konuşmasının devamında halkın yollara çıkmasından dolayı sorunların başladığını belirterek, "Çok acımız var, memleket olarak çok kötü durumdayız. Yardımlar şu anda çok güzel geliyor, inşallah bunun devamı da gelir. Yıkık olan evlerimiz var, eşlerimizi, dostlarımızı kaybettik. Bu durum tabii ki can sıkıcı bir durum. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Devlet bizim babamızdır, devletimize asla küsemeyiz. Yardım edenlerden Allah razı olsun, hayırları çok güzel bir şekilde geliyor. Evi olmayan insanlar çok, dışarıda kalmak zorunda olan insanlarımız var. Hayırseverlerimizin ve devletimizin sağladığı imkanlarla biz kendimizi her türlü koruruz ama enkaz altındakilere yardım edilsin. Çünkü enkaz altında insanlar var." ifadelerini kullandı.
"İZLEDİĞİM FİLMLERDE BİLE BÖYLE SAHNE YOKTU"
Depremde Tavşantepe Mahallesi'ndeki evleri kullanılamaz hale gelen 30 yaşındaki Gökhan Şafkılı ise yaşadığı depremi, "İzlediğim filmlerde bile böyle bir sahne yoktu" dedi. Yanında bulunan 1,5 yaşındaki bebeğini güçlükle kucağına aldığını vurgulayan Şafkılı, "En son çocuğu aldım eşime verdim, daha sonra diğer çocuk odasında kalan kızımın yanına koşmaya çalıştım, kapıyı açamadım. Kapının üzerindeki briketler çökmüştü ve vurarak açtım. Kızımı aldım, bebeği de eşime verdim, o şekilde aşağı indik." diye konuştu.