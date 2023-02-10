Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.02.2023 12:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2023 12:51
    ABONE OL

    Kahramanmaraşdepremzedeler asrın felaketini korku dolu şu sözlerle anlattı: "İzlediğim filmlerde bile böyle sahne yoktu"

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelenen çifte depremlerin ardından Kahramanmaraşlı depremzedeler, korku dolu o anları anlattı. Depremzedelerden Onur Göl, “Dışarı çıktığımızda durum çok kötüydü. Yardıma gelen insanlar vardı, birbirimize yardım ediyorduk, o anda zaten kimse buraya yardıma gelemezdi" dedi. Yanında bulunan 1,5 yaşındaki bebeğini güçlükle kucağına aldığını söyleyen depremzedelerden Gökan Şafkılı ise  "İzlediğim filmlerde bile böyle sahne yoktu" ifadelerini kullandı.

    Depremzedeler, asrın felaketini anlattı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendiriilen depremlerden etkilenen Onikişubat ilçesindeki depremzedeler, yaşadıkları acının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Çok sayıda bina yıkılan kente Türkiye'nin birçok ilinden ve ülke dışından gelen çok sayıda ekip, arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından gönderilen yardımlar ise depremzedelere dağıtılıyor. AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde ise depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışıyor.

    "BİR KIZILLIK GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI ARDINDAN BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

    Süha Erler Anadolu Lisesi bahçesine AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırlarda yaşayan depremzedelerden Onur Göl (28), depreme Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki evinde yakalandığını belirtti. Göl, eve gece 03.30 sıralarında geldiği sırada sokakta çok sayıda köpek gördüğünü söyleyerek "Sonrasında yatağa uzandım, Malik Ecder Türbesi'nin oradan bir kızıllık gökyüzünü kapladı. Sonrasında ise çarşı kısmında çok büyük bir patlama oldu. Onun etkisiyle zaten çok kötü bir şekilde sallandık." diye konuştu.

    "DEVLET BİZİM BABAMIZDIR, DEVLETİMİZE ASLA KÜSEMEYİZ"

    Göl, konuşmasının devamında halkın yollara çıkmasından dolayı sorunların başladığını belirterek, "Çok acımız var, memleket olarak çok kötü durumdayız. Yardımlar şu anda çok güzel geliyor, inşallah bunun devamı da gelir. Yıkık olan evlerimiz var, eşlerimizi, dostlarımızı kaybettik. Bu durum tabii ki can sıkıcı bir durum. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Devlet bizim babamızdır, devletimize asla küsemeyiz. Yardım edenlerden Allah razı olsun, hayırları çok güzel bir şekilde geliyor. Evi olmayan insanlar çok, dışarıda kalmak zorunda olan insanlarımız var. Hayırseverlerimizin ve devletimizin sağladığı imkanlarla biz kendimizi her türlü koruruz ama enkaz altındakilere yardım edilsin. Çünkü enkaz altında insanlar var." ifadelerini kullandı.

    "İZLEDİĞİM FİLMLERDE BİLE BÖYLE SAHNE YOKTU"

    Depremde Tavşantepe Mahallesi'ndeki evleri kullanılamaz hale gelen 30 yaşındaki Gökhan Şafkılı ise yaşadığı depremi, "İzlediğim filmlerde bile böyle bir sahne yoktu" dedi. Yanında bulunan 1,5 yaşındaki bebeğini güçlükle kucağına aldığını vurgulayan Şafkılı, "En son çocuğu aldım eşime verdim, daha sonra diğer çocuk odasında kalan kızımın yanına koşmaya çalıştım, kapıyı açamadım. Kapının üzerindeki briketler çökmüştü ve vurarak açtım. Kızımı aldım, bebeği de eşime verdim, o şekilde aşağı indik." diye konuştu.

        "ÇOK KÖTÜ BİR ŞEYDİ, İKİ KAYINBİRADERİM HALA GÖÇÜK ALTINDA"

        Şafkılı konuşmasının devamından aracın anahtarını ve kıyafet almak için tekrar evine çıktığını aktaran merdivenlerden inerken tekrar depreme yakalandığını ifade etti."Her tarafta bir duman yükseldiğini gördüm. Aklıma diğer aile fertlerim geldi, aracımla onların yanına giderken gözyaşlarıma hakim olamadım. Giderken en az 5-6 göçük gördüm, çığlık seslerini duydum. Çok kötü bir şeydi, iki kayınbiraderim hala göçük altında. Herkesten haber aldık ama onlardan haber alamadık. Kahramanmaraş'ın merkezi Azerbaycan Bulvarı tam terk edilmiş şehir gibiydi. Her tarafta çığlıklar vardı ama elimden bir şey gelmiyordu. Birbirine sarılan bir çifti kurtardık." ifadelerini kullandı.

        "HERKESİN AKRABALARI ÖLDÜ"

        13 yaşındaki Hayat Elisa Özanlağan ise 10. katında oturdukları binanın deprem esnasında büyük hasar gördüğünü belirtti. Depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Özanlağan, "Herkesin akrabaları öldü, kime üzüleceğimizi artık bilmiyoruz. Bunlar kötü günlerimiz inşallah hepsi teker teker geçer ve evlerimize girebiliriz." şeklinde konuştu. Bugünlerde yardımlaşmanın önemine dikkati çeken Özanlağan, depremde hayatta kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Helal be size!
        Haberler Güncel Kahramanmaraşlı depremzedeler asrın felaketini korku dolu şu sözlerle anlattı: "İzlediğim filmlerde bile böyle sahne yoktu"
            SON DAKİKA