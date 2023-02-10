Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendiriilen depremlerden etkilenen Onikişubat ilçesindeki depremzedeler, yaşadıkları acının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Çok sayıda bina yıkılan kente Türkiye'nin birçok ilinden ve ülke dışından gelen çok sayıda ekip, arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından gönderilen yardımlar ise depremzedelere dağıtılıyor. AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde ise depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışıyor.

"BİR KIZILLIK GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI ARDINDAN BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

Süha Erler Anadolu Lisesi bahçesine AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırlarda yaşayan depremzedelerden Onur Göl (28), depreme Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki evinde yakalandığını belirtti. Göl, eve gece 03.30 sıralarında geldiği sırada sokakta çok sayıda köpek gördüğünü söyleyerek "Sonrasında yatağa uzandım, Malik Ecder Türbesi'nin oradan bir kızıllık gökyüzünü kapladı. Sonrasında ise çarşı kısmında çok büyük bir patlama oldu. Onun etkisiyle zaten çok kötü bir şekilde sallandık." diye konuştu.