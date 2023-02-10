Türk halkı elinde ne varsa bölgeye ulaştırmak için çırpınıyor





BİLİNÇLİ YARDIMA DİKKAT!

Yardımseverlere yetkililerden uyarılar da geldi. Dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı: Sıfır ya da sıfıra yakın kılık/kıyafet/eşya tercih edilmeli, malzemeler tasnif edilmeli, kolilerin üzerine içinde ne olduğu yazılmalı, acil olmayan ürünler kutuya konulmamalı. Eşyaların doğru yere gitmesi için AFAD'ın koordine ettiği idari birim bulunmalı.



İŞTE İHTİYAÇ LİSTESİ

AFAD öncelikli ihtiyaç listesini de şöyle duyurdu: "Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadınerkek iç giyim ve çorap, kadınerkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı..."



MAAŞLARINI BAĞIŞLADILAR

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tüm belediye personelinin 5'er bin lira, müdür ve yöneticilerin birer aylık, kendisinin de 3 aylık maaşını deprem bölgelerine bağışladığını duyurdu.