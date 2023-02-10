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    Türk halkı elinde ne varsa bölgeye ulaştırmak için çırpınıyor

    Tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan yüzyılın felaketi tüm vatandaşları birbirine kenetledi. Yardımları 10 ilimize ulaştırmak için herkes canla başla çalışırken, bölgede görev almak isteyenler de CİMER’e başvuru yaptı...

    Tek yürek olduk yardıma koştuk

    Depremin hemen ardından Hatay'a giderek çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya olarak tüm imkanımızla buradayız" dedi. Bölgede Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 492 araç ve bin 820 personelinin bulunduğunu kaydeden Altay, Hatay'a, İskenderun'a ve yardım faaliyetlerine katılan belediyelere içme suyu; AFAD'a jeneratör sağladıklarını söyledi. Depremin 80'inci saatine kadar enkazdan 154 vatandaşı sağ kurtaran Konya Büyükşehir Belediyesi, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme ve mobil şarj istasyonu gibi araçlarla da çalışmalara katkı sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'a gönderilen Solar Mobil Şarj İstasyonu, hayati bir misyon üstlendi. Cep telefonu şarjı için üretilen cihaz, hava makinesine ihtiyaç duyan bir vatandaşın enerji ihtiacını sağladı.



    TOPYEKÜN DAYANIŞMA
    10 ilimizi vuran yüzyılın felaketinin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Yardımseverlerin deprem bölgesine nakdi yardımlarının yanı sıra ihtiyaç malzemesi ve gıda yardımları da çığ gibi büyüyor. Bölgeye yardımlarını ulaştırmak isteyen vatandaşlar, paketleri yardım toplama merkezlerine götürürken, binlerce gönüllü de adeta dağa dönüşen yardımları tırlara yüklüyor.



    EMEKLİ AYLIĞI DEPREMZEDEYE
    Depremlerin ardından binlerce kişi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) destek ve dayanışma mesajı gönderdi. Deprem çalışmalarına yardım etmek, evlerini depremzedelere açmak ve çalışmalarda gönüllü olarak yer almak isteyenlerden çok sayıda mesaj CİMER'e ulaştı. Emekli aylıklarıyla kampanya başlatmak isteyenler olduğu gibi, sağlık sektöründen de başvurular yapıldı.



        'GÖREVE HAZIRIZ' MESAJI
        Anestezi teknikerinden doktor ve hemşireye kadar çok sayıda sağlık personeli deprem bölgesinde çalışmak istediğini CİMER'e iletti. Ankara Demiryol Fabrikası çalışanları "Gönüllü olarak gelmeye hazırız. Hepimiz kalifiye elemanlarız, işinize yararız" mesajı yollarken; eşinin ve kendisinin lisanslı İHA pilotu olduğunu belirten vatandaş da "Elimizden gelen ne varsa göreve hazırız" dedi. Tırlarıyla, iş makineleriyle lojistik destek vermek isteyenler de yer aldı.



        BİLİNÇLİ YARDIMA DİKKAT!
        Yardımseverlere yetkililerden uyarılar da geldi. Dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı: Sıfır ya da sıfıra yakın kılık/kıyafet/eşya tercih edilmeli, malzemeler tasnif edilmeli, kolilerin üzerine içinde ne olduğu yazılmalı, acil olmayan ürünler kutuya konulmamalı. Eşyaların doğru yere gitmesi için AFAD'ın koordine ettiği idari birim bulunmalı.

        İŞTE İHTİYAÇ LİSTESİ
        AFAD öncelikli ihtiyaç listesini de şöyle duyurdu: "Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadınerkek iç giyim ve çorap, kadınerkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı..."

        MAAŞLARINI BAĞIŞLADILAR
        Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tüm belediye personelinin 5'er bin lira, müdür ve yöneticilerin birer aylık, kendisinin de 3 aylık maaşını deprem bölgelerine bağışladığını duyurdu.



        HASILAT DEPREMZEDEYE
        İstanbul'da birçok ilçede minibüsçüler hasılatlarını depremzedeler için bağışladı. Kağıthane ilçesi Gültepe mahallesi minibüsçüleri de kampanyaya katıldı. Şoför Yakup Akliman, "Birbirimize destek olmak zorundayız. Yolcularımız da bu çalışmamızı destekledi. Yolculuk ücreti dışında para verenler, para üstü almayanlar oldu" dedi.

        ÜNIVERSITELER DE DESTEK VERİYOR
        Türkiye genelinde 44 üniversite depremzedelerin kullanımına açıldı. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki pek çok üniversite de bölgeye yardım malzemeleri hazırlayıp gönderdi.

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