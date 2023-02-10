Türk halkı elinde ne varsa bölgeye ulaştırmak için çırpınıyor

Depremin hemen ardından Hatay'a giderek çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya olarak tüm imkanımızla buradayız" dedi. Bölgede Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 492 araç ve bin 820 personelinin bulunduğunu kaydeden Altay, Hatay'a, İskenderun'a ve yardım faaliyetlerine katılan belediyelere içme suyu; AFAD'a jeneratör sağladıklarını söyledi. Depremin 80'inci saatine kadar enkazdan 154 vatandaşı sağ kurtaran Konya Büyükşehir Belediyesi, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme ve mobil şarj istasyonu gibi araçlarla da çalışmalara katkı sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'a gönderilen Solar Mobil Şarj İstasyonu, hayati bir misyon üstlendi. Cep telefonu şarjı için üretilen cihaz, hava makinesine ihtiyaç duyan bir vatandaşın enerji ihtiacını sağladı.
TOPYEKÜN DAYANIŞMA
10 ilimizi vuran yüzyılın felaketinin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Yardımseverlerin deprem bölgesine nakdi yardımlarının yanı sıra ihtiyaç malzemesi ve gıda yardımları da çığ gibi büyüyor. Bölgeye yardımlarını ulaştırmak isteyen vatandaşlar, paketleri yardım toplama merkezlerine götürürken, binlerce gönüllü de adeta dağa dönüşen yardımları tırlara yüklüyor.
EMEKLİ AYLIĞI DEPREMZEDEYE
Depremlerin ardından binlerce kişi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) destek ve dayanışma mesajı gönderdi. Deprem çalışmalarına yardım etmek, evlerini depremzedelere açmak ve çalışmalarda gönüllü olarak yer almak isteyenlerden çok sayıda mesaj CİMER'e ulaştı. Emekli aylıklarıyla kampanya başlatmak isteyenler olduğu gibi, sağlık sektöründen de başvurular yapıldı.